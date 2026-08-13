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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب القيد بجدول تحت التمرين بالصحفيين 15 أغسطس.. و3 شروط لقبول أوراق المتقدمين

البلشي
البلشي
باسنتي ناجي

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه  أمس  12 أغسطس  2026، برئاسة النقيب خالد البلشي، فتح لجنة جديدة لقيد الصحفيين تحت التمرين، على أن يبدأ التقدم بالأوراق اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس الجاري، وذلك للصحف التي استوفت الأوراق والشروط المعتمدة من المجلس

نقابة الصحفين

وقرر المجلس منح الصحف، التي لم تستوف الشروط مهلة شهر لاستيفاء الأوراق، والانتظام في الصدور، واستكمال التسويات العالقة.

وأكد المجلس في بيانه أن قبول القيد من الصحف، التي استوفت الشروط مرهون بالالتزامات الآتية:

1- تسديد 50% (خمسين بالمائة) من إجمالي التزاماتها المالية المستحقة للنقابة فور التقديم، على أن يتم تسوية باقي المبلغ خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

2- ألا يزيد عدد المتقدمين للقيد من كل جريدة يومية عن 38 متقدما والأسبوعية عن 19 متقدما وذلك بنسبة لا تتجاوز 25% عن الحد الأقصى المنصوص عليه بلائحة القيد.

3- تقديم كشوف كاملة ومعتمدة بأسماء المتدربين الموجودين فعليًا على ذمة كل صحيفة.

 وأكد المجلس أنه "لن يتم قبول أي طلب قيد من الصحف، التي تتخلف عن تقديم الكشوف الكاملة بأسماء المتدربين". 

البلشي الصحفين العلامبن

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