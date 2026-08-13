بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في العام مع ذروة خامس موجة حر

سجلت بريطانيا، اليوم الخميس، أعلى درجة حرارة لها هذا العام بلغت 38.1 درجة مئوية في جنوب إنجلترا، مع وصول خامس موجة حر خلال الصيف إلى ذروتها، في ظل موجة حرارة شديدة تضرب أنحاء أوروبا.

وأفاد مكتب الأرصاد البريطاني، بأن درجة الحرارة في حدائق كيو غرب لندن تجاوزت الرقم القياسي السابق لهذا العام البالغ 38 درجة مئوية، والمسجل في 28 يونيو الماضي.

وحذرت السلطات، من آثار صحية كبيرة جراء ارتفاع درجات الحرارة، فيما أصدرت تحذيرًا من الطقس شديد الحرارة في مناطق واسعة من إنجلترا، وسط توقعات بوصول الحرارة إلى 40 درجة مئوية في إسبانيا و41 درجة في فرنسا.

وأشار مكتب الأرصاد إلى أن صيف 2026 يتجه ليكون الأشد حرارة في بريطانيا منذ بدء تسجيل البيانات، بينما تشهد أجزاء واسعة من أوروبا ظروفًا شديدة الجفاف أدت إلى زيادة مخاطر حرائق الغابات.