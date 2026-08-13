مصطفى بكري: مصر حريصة على وحدة ليبيا ومنع أي فراغ أمني

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن النفط يمثل المصدر الأساسي لتمويل الدولة الليبية، مشددًا على أن أي استهداف للمنشآت النفطية في ليبيا يمثل ضغطًا مباشرًا على الاقتصاد، ويؤثر على قدرة الدولة في الحفاظ على الاستقرار والوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها دفع رواتب المواطنين.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن استهداف المؤسسات الوطنية الليبية لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثًا منفصلًا، خاصة في ظل حالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد، والتي قد تنعكس سلبًا على استقرار الدولة ومؤسساتها.

وتابع أن مصر حريصة على وحدة الدولة الليبية وتماسك مؤسساتها، مؤكدًا أن استقرار ليبيا يمثل أهمية كبيرة للأمن القومي المصري والليبي على حد سواء.

فرض الأمن والاستقرار

وأشار إلى أن أي فراغ أمني في الأراضي الليبية قد تستغله الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن مصر معنية بوجود مؤسسات ليبية قوية وقادرة على فرض الأمن والاستقرار على كامل الأراضي الليبية، بما يحفظ وحدة البلاد ويصون مصالح الشعب الليبي.