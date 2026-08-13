برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق المنصة الوطنية للشباب تعكس حرصه لتمكينهم والاستفادة من طاقاتهم

أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب، بالتنسيق بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة وكافة جهات الدولة المعنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لنهج الدولة المصرية في دعم وتمكين الشباب وفتح مساحات جديدة أمامهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وقال سوس، في بيان له اليوم، إن توجيه الرئيس السيسي بإطلاق المنصة الوطنية للشباب في اليوم العالمي للشباب يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية تنظر إلى الشباب باعتبارهم قوة حقيقية وصُنّاع المستقبل، وتسعى إلى توفير الأدوات والمنصات التي تتيح لهم التعبير عن أفكارهم وطرح مبادراتهم والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع.

وأكد سوس، أن المنصة الجديدة ستكون مساحة مهمة أمام شباب مصر لطرح الأفكار والمبادرات البناءة، وتعزيز مشاركتهم في العمل العام والمجتمعي، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن إتاحة قنوات مباشرة للتواصل مع الشباب والاستماع إلى رؤاهم تمثل خطوة مهمة نحو تحويل أفكارهم إلى مبادرات ومشروعات ذات أثر حقيقي.

وأوضح «سوس» أن دعم الشباب لم يكن توجهًا مؤقتًا، وإنما كان أحد المسارات الرئيسية التي حرصت الدولة المصرية على ترسيخها خلال السنوات الماضية، من خلال الاهتمام بتأهيل وتدريب الشباب، وإطلاق البرامج والمبادرات الرامية إلى إعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية، فضلًا عن توسيع مشاركتهم في مؤسسات الدولة والحياة العامة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت نموذجًا مهمًا في تأهيل الكوادر الشبابية، إلى جانب المؤتمرات والبرامج الشبابية التي أتاحت للشباب فرصة الحوار المباشر وطرح الرؤى والأفكار ومناقشة التحديات والقضايا التي تمس المجتمع، مؤكدًا أن هذه الجهود ساهمت في بناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة وتحمل المسؤولية.

وأضاف النائب، أن الدولة قدمت خلال السنوات الماضية دعمًا كبيرًا للشباب في مختلف المجالات، سواء من خلال التدريب والتأهيل، أو دعم ريادة الأعمال والمشروعات، أو التوسع في الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية، إلى جانب إتاحة فرص أكبر أمام الشباب للمشاركة في مواقع صنع القرار، بما يؤكد إيمان القيادة السياسية بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار مباشر في مستقبل مصر.

وشدد النائب سامي سوس على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تمكين الشباب والاستماع إلى مقترحاتهم وتوفير البيئة المناسبة لتحويل طاقاتهم إلى إنجازات، مؤكدًا أن المنصة الوطنية يمكن أن تصبح حلقة وصل فعالة بين الشباب ومؤسسات الدولة، وأن نجاحها سيعتمد على قدرتها على تحويل الأفكار والمبادرات الجادة إلى مشروعات وبرامج ملموسة تخدم المجتمع.

واختتم «سوس» تصريحاته بالتأكيد على أن شباب مصر يمثلون ثروة وطنية حقيقية، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المنصة الوطنية للشباب تؤكد استمرار الدولة في بناء جسور التواصل مع الأجيال الجديدة، وتمكينهم من أداء دورهم في بناء الجمهورية الجديدة، بما يعزز قيم الانتماء والعمل والتطوع والمسؤولية الوطنية.