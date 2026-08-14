سعر بايك BJ40 برو 2027 في السوق السعودي

تأتي بايك BJ40 برو موديل 2027 في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، مع مواصفات تجمع بين المحرك التوربيني ونظام الدفع الرباعي، إلى جانب مجموعة من التجهيزات الداخلية وأنظمة مساعدة السائق.

محرك بنزين توربيني بأداء 241 حصانًا

تستند السيارة بايك BJ40 برو 2027 إلى محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، ويولد المحرك قوة تبلغ 241 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 386 نيوتن متر، وتتصل هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، فيما تعتمد السيارة على نظام دفع رباعي 4WD.

بايك BJ40 برو 2027

أبعاد بايك BJ40 برو 2027

تحمل السيارة بايك BJ40 برو 2027 أبعادًا تضعها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، إذ يبلغ طولها 4,790 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,940 ملم وارتفاعها إلى 1,895 ملم، وتمتد قاعدة العجلات لمسافة 2,760 ملم، في حين يبلغ الخلوص الأرضي 750 ملم.

تجهيزات بايك BJ40 برو 2027

تضم مقصورة بايك BJ40 برو 2027 شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.8 بوصة، مع إمكانية استخدام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتأتي السيارة أيضًا بشاشة للعدادات بقياس 10.25 بوصة، إلى جانب نظام صوتي يضم 11 سماعة، وتشمل التجهيزات الداخلية كذلك عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع مقاعد كهربائية.

بايك BJ40 برو 2027

ويعتمد نظام التكييف على تحكم أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع وجود فتحات مخصصة لتوصيل الهواء إلى الجزء الخلفي من المقصورة، وتتضمن تجهيزات السيارة حساسات ركن في الجهة الأمامية والخلفية، إضافة إلى كاميرات خارجية بزاوية رؤية 540 درجة.

وتشمل قائمة أنظمة مساعدة السائق قراءة مسار الطريق مع تحذير الخروج عن المسار ومساعد البقاء ضمنه، إلى جانب نظام مراقبة المنطقة العمياء، وتضم السيارة أيضًا تحذير حركة المرور الخلفية، فضلًا عن نظام التحذير من التصادم الخلفي ومساعد الازدحام المروري، مع منظومة الوسائد الهوائية، وأنظمة المكابح.

بايك BJ40 برو 2027

سعر بايك BJ40 برو 2027 في السعودية

يبلغ سعر بايك BJ40 برو موديل 2027 في السوق السعودي 157,539 ريالًا.