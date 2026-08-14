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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 680 حصانًا.. ماذا تقدم بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الكهربائية؟

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027
بي إم دبليو الفئة السابعة 2027
صبري طلبه

تواصل بي إم دبليو تطوير حضورها في سوق السيارات الفاخرة عالميًا من خلال الفئة السابعة، التي تمثل واحدة من أبرز سيارات السيدان الكبيرة ضمن تشكيلة العلامة تحت موديلات 2027.

وتتوافر الفئة السابعة ضمن خيارات تعتمد على منظومة دفع كهربائية بالكامل، وتضم المجموعة ثلاث منظومات مختلفة من حيث القوة وعزم الدوران والتسارع، وصولًا إلى النسخة الأعلى أداءً BMW i7 M70 xDrive.

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027

تصميم بي إم دبليو الفئة السابعة 2027

تأتي السيارة بطول يبلغ 5,391 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,950 ملم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,544 ملم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,215 ملم،  وعلى صعيد التجهيزات الخارجية، تعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية من التقنية نفسها، بينما تصل قياسات الجنوط إلى 22 بوصة في الأمام والخلف.

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027

ثلاث منظومات كهربائية ضمن فئات i7

تعتمد نسخ BMW i7 المذكورة على منظومة كهربائية بالكامل تضم محركين، مع ناقل حركة أحادي السرعة ونظام دفع كلي AWD، وتبدأ الفئات بـ BMW i7 50 xDrive التي تنتج قوة إجمالية تبلغ 449 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 660 نيوتن متر، وتحتاج هذه النسخة إلى 5.3 ثانية للانتقال من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة.

فئة i7 60 xDrive ترفع القوة إلى 536 حصانًا

تأتي BMW i7 60 xDrive، التي تعتمد أيضًا على محركين كهربائيين ونظام دفع كلي، وترتفع القوة الإجمالية في هذه النسخة إلى 536 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 745 نيوتن متر، وتنعكس الزيادة في القوة على الأداء، إذ تستطيع السيارة الوصول من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 4.6 ثانية.

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027

النسخة الأقوى تصل إلى 680 حصانًا

تتصدر BMW i7 M70 xDrive المجموعة من ناحية الأداء، مع منظومة كهربائية مكونة من محركين وقوة إجمالية تبلغ 680 حصانًا، ويصل عزم الدوران إلى 1,100 نيوتن متر، بينما ينخفض زمن التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة إلى 3.7 ثانية. 

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027

بطارية ومدى بي إم دبليو الفئة السابعة 2027

تأتي BMW i7 50 xDrive ببطارية تبلغ سعتها 101.7 كيلوواط ساعة، مع مدى قيادة كهربائي يصل إلى 600 كيلومتر، وعند استخدام الشحن السريع بالتيار المستمر DC، تصل قدرة الشحن إلى 250 كيلوواط، ويمكن شحن البطارية من 10 إلى 80 % خلال 28 دقيقة. 

بي إم دبليو BMW I7 بي إم دبليو الفئة السابعة بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 بطارية ومدى بي إم دبليو الفئة السابعة 2027

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