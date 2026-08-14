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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز طبي غير مسبوق بالمنوفية.. مستشفى سرس الليان العام ينجح في إجراء أول عملية فصل بلازما

الفريق الطبي
الفريق الطبي
مروة فاضل

 أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية عن نجاح مستشفى سرس الليان العام في إجراء أول حالة فصل بلازما (Plasmapheresis) على مستوى مستشفيات الصحة بالمحافظة، لتبدأ المديرية مرحلة جديدة من تقديم الخدمات الطبية التخصصية الدقيقة داخل المستشفيات الحكومية.

 أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن نجاح هذه العملية يمثل نقطة تحول حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة، مشيراً إلى أن إدخال تقنية "فصل البلازما" يساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة الحالات الحرجة وتخفيف العبء عن كاهل المرضى وذويهم من مشقة السفر للمستشفيات الجامعية أو المراكز الخارجية.

​وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية ماضية بخطى ثابتة نحو دعم كافة المستشفيات بأحدث الأجهزة والكوادر المدربة، موجهاً الشكر والتقدير للفريق الطبي والإداري بالمديرية ،و مستشفى سرس الليان العام على هذا الإنجاز الذي يعكس الكفاءة العالية والروح المخلصة لجيش مصر الأبيض.

​وجاء هذا النجاح الطبي تحت إشراف وتنسيق دقيق من قيادات وكوادر إدارة العلاجي بقيادة الدكتور محمد سلامة والدكتورة نهلة ياسين مسئول إدارة الكلي بالإدارة والفريق الطبي والإداري بمستشفى سرس الليان العام، حيث شارك في العملية فريق طبي وتمريضي على أعلى مستوى من الكفاءة:

​الإشراف العام: الدكتور محمد موسى (مدير مستشفى سرس الليان العام).

وضم ​الفريق الطبي:الدكتور أشرف أيوب (رئيس قسم الكلى والباطنة)، الدكتور خالد لاشين (أخصائي الرعاية المركزة)، و​فريق التمريض ​مس عفاف خيرة (تمريض قسم الكلى)، ​مس نجات الخولي،  عمرو أبو سعدة.

​ويُعد هذا الإنجاز خطوة علمية وتطبيقية تعزز من جاهزية الأطقم الطبية بالمنوفية للتعامل مع الحالات الدقيقة، وتؤكد استمرار الجهود لتطوير المنظومة الصحية وتحقيق أعلى معايير الجودة في خدمة المرضى.

محافظة المنوفية المنوفية مستشفي سرس الليان صحة المنوفية فصل بلازما

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