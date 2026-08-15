حبس المتهمين بـ.قتل شقيقتهم في الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة الرمل أول في الإسكندرية ، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شقيقتهما بسلاح أبيض وسرعة تحريات الواقعة وسماع الشهود.

بداية الواقعة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بإصابة فتاة بطعنات علي يد شقيقيها بمحل سكنهم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مقتل فتاة بطعنات بعد قيام شقيقيها بالتعدي عليها وطعنها بسلاح أبيض، وتم نقل المجني عليها إلى المستشفي ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرها بإصابتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث وسبب ارتكاب الواقعة، وتم نقل جثمان المتوفية إلى المشرحة، وتحرر محضر للعرض علي جهات التحقيق.