قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال أخر بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا
أخبار الأهلي.. حكاية سفارة النمسا وفرمان عموتة وتعديلات بـ ودية برشلونة
الدولية لحقوق فلسطين: الشجب لم يعد كافيا.. ونطالب واشنطن بوقف الخروقات الإسرائيلية
تقليل من النجوم أم إثبات للذات؟.. أحمد عبد القادر: أنا أفضل من زيزو وتريزيجيه
"كنت محتاج كل جنيه".. أحمد عبد القادر يكشف معاناته مع الأهلي
دليلك الشامل لمستلزمات وشنط المدرسة 2026.. الأسعار وأبرز أماكن التخفيضات
محكمة ألمانية تقضي بسجن زوج سيدة مصرية بتهمة قتلها عن غير عمد
قبل ساعات من غلق القيد.. صفقة جديدة تقترب من الأهلي
العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن
قبل غلق القيد بساعات.. صفقات كبار الدوري المصري| سيد البلد يتصدر
1355 فرصة عمل في 7 محافظات برواتب مجزية.. اعرف التفاصيل
زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس المتهمين بـ.قتل شقيقتهم في الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

قررت نيابة الرمل أول في الإسكندرية ، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بقتل شقيقتهما بسلاح أبيض وسرعة تحريات الواقعة وسماع الشهود.

بداية الواقعة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بإصابة فتاة بطعنات علي يد شقيقيها بمحل سكنهم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مقتل فتاة بطعنات بعد قيام شقيقيها بالتعدي عليها وطعنها بسلاح أبيض، وتم نقل المجني عليها إلى المستشفي ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرها بإصابتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث وسبب ارتكاب الواقعة، وتم نقل جثمان المتوفية إلى المشرحة، وتحرر محضر للعرض علي جهات التحقيق.

الاسكندرية قتل متهمين نيابة ٤ ايام شقيقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

مصطفي شوبير

الأهلي يرفض عرضًا إيطاليًا لضم مصطفى شوبير

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط مدير محل حلواني شهير عقب تسمم أسرة كاملة بسبب حلوى المولد بسمنود

النيابة العامة

النيابة العامة تُطلق المرحلة الثانية من المكاتب المميزة لخدماتها

أرشيفية

المشدد 6 سنوات لـ عاطل بتهمة سرقة محاسبة في الموسكي

بالصور

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد