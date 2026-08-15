«المنشية» تستعد بثوب جديد.. تطوير شامل يحوّل الشارع إلى قلب طور سيناء التجاري والحضاري

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، خطوات مشروع إحياء وتطوير شارع المنشية بمدينة طور سيناء، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بعاصمة جنوب سيناء وتطوير محاورها الرئيسية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من المقومات التجارية والاستثمارية للمدينة.

وعقد المحافظ اجتماعًا مع المكتب الاستشاري المكلف بإعداد التصميمات الخاصة بالمشروع، حيث استعرض فريق العمل فلسفة التطوير والتصور المقترح لتحويل شارع المنشية إلى محور تجاري رئيسي، مع الحفاظ على الهوية البصرية والحضارية لمدينة طور سيناء، والاستفادة من العناصر المعمارية المستوحاة من البيئة والتراث السيناوي.

ويتضمن المشروع تنفيذ بوابات رئيسية عند مداخل الشارع، وتطوير الممشى الرئيسي بطول نحو كيلومتر، ورفع كفاءة الواجهات الخارجية للمباني والمحال التجارية، وإنشاء ساحات تجمع رئيسية، إلى جانب استحداث مناطق استثمارية جديدة وتوفير أماكن انتظار للسيارات، بما يخدم المواطنين ورواد المنطقة ويدعم الحركة التجارية والاستثمارية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مشروع تطوير شارع المنشية يمثل إضافة حضارية واقتصادية مهمة لمدينة طور سيناء، مشددًا على ضرورة أن يحقق التطوير أكبر استفادة ممكنة لأصحاب المحال التجارية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم الإضرار بمصالح أي طرف، بما يضمن تنفيذ المشروع بصورة تحقق أهدافه التنموية وتحافظ في الوقت نفسه على الطابع المميز للمدينة.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من إعداد الرسومات التنفيذية والمقايسات التقديرية، تمهيدًا لطرح المشروع والبدء في تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني محدد، مع ضرورة أن تعكس التصميمات الهوية الحضارية والبيئية لطور سيناء، وأن توفر بيئة عمرانية جاذبة تسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس الاستشاري كرم معوض عرضًا تفصيليًا لأهداف التصميم وآليات التنفيذ ومراحل المشروع، فيما استعرضت المهندسة سارة سيف الأسس التصميمية والعناصر المعمارية المقترحة، بما يضمن تحقيق الهوية البصرية المستهدفة لشارع المنشية، وتحويله إلى واجهة حضارية وتجارية تليق بمدينة عاصمة المحافظة.