للارتقاء بالخدمات.. حي بولاق الدكرور يبدأ تطبيق «الجمع السكني» بشارع العشرين

يواصل حي بولاق الدكرور ، جهوده مكثفة لرفع كفاءة الشوارع والمرافق بمختلف القطاعات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، عقد المهندس طه عبدالصادق رئيس حي بولاق الدكرور، اجتماع موسع بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل، وبحضور ممثلي شركات النظافة والمتعهدين وجامعي القمامة من العقارات والمحال التجارية؛ لبحث آليات بدء تنفيذ منظومة «الجمع السكني المباشر» بشارع العشرين والمتفرعات التابعة له.

وجاءت هذه الخطوة عقب النجاح الذي حققته المنظومة خلال تطبيقها التجريبي بشارع ناهيا، حيث تستهدف الجهات التنفيذية بالحي تعميم المنظومة تدريجياً بكافة الأحيار والقطاعات، بما يضمن الحد من ظاهرة إلقاء المخلفات في الطرق العامة وإعادة الانضباط للشوارع الرئيسية والجانبية.

من جانبه، أوضح المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي بولاق الدكرور، أن الحملات الميدانية تتزامن مع متابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق قمامة خاصة أمام مقارهم، مشدداً على استمرار المتابعة اليومية لضمان استدامة أعمال التطوير والارتقاء بالمظهر الحضاري لحي بولاق الدكرور.