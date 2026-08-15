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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

DeepSeek تطلق رسميًا نموذج V4 Pro بأداء أقوى وأسعار تصل إلى 14 ضعفًا

DeepSeek
DeepSeek
احمد الشريف

أعلنت شركة DeepSeek الصينية للذكاء الاصطناعي عن إطلاق النسخة الرسمية من نموذجها الرائد V4 Pro، الذي يشهد قفزة كبيرة في أداء مهام الوكلاء الذكيين (AI agents)، مع تسعير يعكس مكانته كمنتج متميز، حيث تصل أسعاره إلى 14 ضعفًا مقارنة بنموذج V4 Flash الأقل تكلفة .
 

تحسينات جوهرية في أداء الوكلاء الذكيين

كشفت شركة DeepSeek عن النسخة النهائية من نموذج V4 Pro، والتي تحمل اسم DeepSeek-V4-Pro-0813، وذلك عبر تطبيقها وواجهة الويب وواجهة برمجة التطبيقات (API) . 

وقد ركز التحديث بشكل أساسي على تعزيز قدرات النموذج في مهام الوكلاء الذكيين، والتي تشمل استخدام الأدوات البرمجية، وتنفيذ الأكواد، وإنجاز سير عمل متعدد الخطوات دون تدخل بشري . 

وشهدت النتائج المعيارية قفزات ملحوظة، حيث ارتفع أداء النموذج في اختبار البرمجة DeepSWE من 12.8 في النسخة الأولية إلى 62.7، مما يعكس تحسنًا بنحو 4.9 أضعاف .
 

أسعار جديدة تعكس المكانة المتميزة

مع الإعلان عن الإصدار الرسمي، كشفت DeepSeek عن هيكل تسعير جديد لنموذج V4 Pro . ووفقًا لبيانات شركة التحليل المستقلة Artificial Analysis، يبلغ سعر V4-Pro-0813 حوالي 1.32 دولار لكل مليون رمز إدخال، و3.96 دولار لكل مليون رمز إخراج . 

و يعادل هذا حوالي 9 أضعاف سعر الإدخال و14 ضعف سعر الإخراج لنموذج V4 Flash، الذي يبلغ سعره 0.14 دولار و0.28 دولار على التوالي . كما أعلنت الشركة عن تطبيق نظام تسعير جديد يعتمد على فترات الذروة (peak) وخارجها، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 أغسطس .
 

دعم جديد وتفوق في الاختبارات المعيارية

تضمن الإصدار الجديد دعمًا لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ OpenAI (Responses API) وتكاملًا مع منصة Codex، مما يسهل على المطورين بناء تطبيقات الوكلاء الذكيين . 

وأظهرت النتائج المعيارية أن النموذج الجديد يقترب من منافسيه العالميين، حيث سجل 87.9 نقطة في اختبار Terminal-Bench، بفارق ضئيل عن نموذج Claude Fable 5 من Anthropic الذي سجل 88 نقطة .

كما تفوق على Fable 5 في اختبارات الأمن السيبراني CyberGym وأتمتة المهام AutomationBench ، مما يضع النموذج في مصاف النماذج الرائدة عالميًا.

DeepSeek ذكاء الاصطناعي AI Agents DeepSeek V4 Pro 0813

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