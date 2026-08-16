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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثغرة أمنية في macOS تمنح المُهاجمين تحكماً كاملاً تُستغل بنشاط

macOS
macOS
احمد الشريف

حذّر المركز الوطني للأمن السيبراني الهولندي (NCSC) من استغلال ثغرة أمنية عالية الخطورة في نظام macOS، تحمل الرقم CVE-2026-65400، تسمح للمهاجمين بالوصول إلى جذر النظام (root) وتنفيذ برمجيات خبيثة، وذلك عبر منفذ مشاركة الشاشة (Screen Sharing)، وفقاً لما ذكرته مجلة “آرس تكنيكا”.

طبيعة الثغرة وكيفية استغلالها

أوضح التقرير أن الثغرة تنبع من خلل في إدارة الحالة (state management) لميزة مشاركة الشاشة في macOS، والتي تسمح لطرف بعيد بمشاهدة الشاشة والتحكم بلوحة المفاتيح والماوس . 

وتُستغل هذه الثغرة عندما يكون المنفذ 5900 مفتوحاً على الإنترنت، وهو المنفذ الذي يفتحه جدار حماية macOS تلقائياً عند تفعيل ميزة مشاركة الشاشة . وأشار المركز الهولندي إلى رصد استغلال نشط للثغرة على أنظمة متعددة، مما سمح للمهاجمين بالوصول إلى صلاحيات الجذر (root) وتثبيت برنامج تعدين لعملة Monero المشفرة .

خطورة الثغرة وانتشارها

حصلت الثغرة على تقييم 7.1 من 10 على مقياس الخطورة، وقد أصدرت آبل تحديثاً أمنياً لها الأسبوع الماضي لأنظمة macOS Tahoe وSequoia وSonoma .

وأكد التقرير أن تفاصيل الثغرة أصبحت علنية خلال مؤتمر Black Hat الأمني الأسبوع الماضي، مما زاد من خطر استغلالها من قبل جهات ضارة . 

وعلى الرغم من أن الاستغلال الحالي يبدو مقتصراً على تثبيت برامج تعدين العملات، إلا أن الخبراء حذروا من إمكانية استخدام هذه الثغرة لتثبيت برمجيات أكثر خطورة مثل برامج سرقة البيانات أو التجسس .

التوصيات الأمنية للمستخدمين

نصح الخبراء المستخدمين باتخاذ إجراءات فورية لحماية أجهزتهم، وتشمل، تثبيت التحديث الأمني الصادر عن آبل الأسبوع الماضي فوراً.

تعطيل ميزة مشاركة الشاشة (Screen Sharing) بشكل دائم، وتفعيلها فقط عند الحاجة للاستخدام، ثم إيقافها فور الانتهاء.

إبقاء المنفذ 5900 مغلقاً، واستخدام طرق اتصال بديلة وآمنة مثل VPN أو tunneling عبر SSH عند الحاجة إلى مشاركة الشاشة .

يمكن تعطيل الميزة من خلال الذهاب إلى: System Settings > General > Sharing وإيقاف تشغيل مفتاح Screen Sharing .

أمن السيبراني screen sharing Root

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