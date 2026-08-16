الجيش الكوري الجنوبي: إطلاق طلقات تحذيرية ردا على حادث اختراق لخط الترسيم العسكري بين الكوريتين

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم /الأحد/ أن جنودا كوريين شماليين اجتازوا الأسبوع الماضي خط ترسيم الحدود العسكرية؛ مما حدا بالقوات الكورية الجنوبية إلى إطلاق طلقات تحذيرية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) نقلا عن مسئولين عسكريين قولهم "إن عدة جنود كوريين شماليين عبروا خط ترسيم الحدود العسكرية على الجبهة الشرقية، ولكنهم انسحبوا بعد إطلاق الجنود الكوريين الجنوبيين طلقات تحذيرية، وذلك وفقا للإجراءات التشغيلية، مضيفين أنه لم يتم رصد أية أنشطة أخرى غير عادية".

وأشارت (كيه بي إس) إلى أنه يُعتقد أن الجنود الكوريين الشماليين كانوا يقوموا بدورية أثناء اجتيازهم خط الترسيم.

وهذه هي المرة الأولى خلال هذا العام التي يقوم فيها جنود كوريون جنوبيون بإطلاق طلقات تحذيرية ردا على اختراق من جانب جنود كوريا الشمالية لخط ترسيم الحدود العسكرية.

ووفقا لقواعد الاشتباك الكورية الجنوبية، فإن الجنود يصدرون تحذيرات شفهية في حال اقتراب جنود كوريا الشمالية من خط الترسيم ويطلقون طلقات تحذيرية في حالة تم اجتياز الخط.