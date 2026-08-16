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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

36 رحلة دولية تصل مطار مرسى علم اليوم ضمن 187 رحلة خلال الأسبوع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، حركة جوية نشطة مع استقبال 36 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، وعلى متنها آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، في ظل استمرار معدلات التدفق السياحي إلى مدن البحر الأحمر.

وتندرج رحلات اليوم ضمن جدول التشغيل الأسبوعي للمطار، الذي يتضمن 187 رحلة دولية خلال الفترة من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، بما يعكس استمرار انتظام الحركة الجوية القادمة من الأسواق السياحية الخارجية.

ورفعت الجهات المعنية داخل مطار مرسى علم درجة الاستعداد لاستقبال الوفود السياحية، مع العمل على سرعة إنهاء إجراءات الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة للقادمين، قبل نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المخصصة لإقامتهم بمدينة مرسى علم.

وتشهد مدن البحر الأحمر خلال الفترة الحالية نشاطًا ملحوظًا في حركة السياحة الوافدة، مدفوعًا باستمرار الرحلات القادمة من عدد من الأسواق الأوروبية، إلى جانب ما تتمتع به المنطقة من مقومات سياحية متنوعة تشمل الشواطئ، والأنشطة البحرية، والرحلات الترفيهية، فضلًا عن الأجواء الملائمة لقضاء العطلات.

ويأتي انتظام الحركة الجوية بمطار مرسى علم في وقت تواصل فيه المنشآت الفندقية بالمدينة استقبال الوفود السياحية، بالتزامن مع استمرار الطلب على المقاصد الشاطئية بالبحر الأحمر، التي تحظى بمكانة بارزة على خريطة السياحة الدولية.

الغردقة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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