روسيا تعزي أسرة الراحل الدكتور مجدي ضيف المستشار الإعلامي السابق

قدم يوري ماتفييف، القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة، واجب العزاء لأسرة الراحل د.مجدي ضيف، المستشار الإعلامي المصري السابق الذي عمل في موسكو خلال الفترة من 2000-2004، كما شارك في العزاء د.فاديم زايتشيكوف، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، وشريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ومدير النشاط الثقافي بالبيت الروسي بالقاهرة.

وذكر بيان لمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، أن الجانب الروسي أكد أن الراحل ترك بصمة بارزة في تاريخ العلاقات المصرية الروسية، وأسهم بإخلاص في مد جسور التواصل الإعلامي والثقافي بين البلدين، خلال فترة شهدت توسعًا ملحوظًا في أنشطة المكتب الإعلامي المصري بموسكو وتعزيز دوره في دعم العلاقات مع المؤسسات الإعلامية الروسية وعدد من دول الكومنولث.

وأوضح أن الدكتور مجدي شارك خلال رئاسته ضيف في تطوير المكتب الإعلامي وتوسيع هيكله وأنشطته، إلى جانب تعزيز التعاون الإعلامي مع عدد من الدول والجمهوريات، ومن بينها أرمينيا وبيلاروس، فضلًا عن إبرام مذكرات تعاون مع مؤسسات إعلامية في عدد من الأقاليم الروسية، ومن أبرزها جمهورية تتارستان

كما اهتم الراحل بتعزيز التعاون مع المؤسسات والشخصيات الثقافية الروسية، ومن بينها أندريا جروش، مؤسس «نوفي أكروبول»، حيث تم إنتاج عدد من الأفلام التسجيلية المشتركة عن مصر، بما ساهم في التعريف بالحضارة والثقافة المصرية لدى الجمهور الروسي.

وأشار البيان إلى أنه من أبرز الفعاليات التي شهدتها تلك الفترة عرض أحد الأفلام المشتركة في مكتبة لينين بموسكو، بالتزامن مع معرض للمشغولات المصرية وفعاليات للتعريف بالمأكولات والثقافة المصرية، في نموذج يجسد توظيف الثقافة والفنون لتعزيز التفاهم بين الشعبين.