عزيز مرقة في حفل خاص بمهرجان القلعة.. الليلة

يطل الفنان عزيز مرقة على الجمهور المصري مساء اليوم، الأحد 16 أغسطس، في حفل غنائي على مسرح محكى القلعة، ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل.

مهرجان القلعة يقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبإشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

كما تستعد الفنانة نسمة محجوب لإحياء حفل موسيقي يوم 17 أغسطس الجاري، على مسرح المحكي بقلعة صلاح الدين.

وأعلنت دار الأوبرا المصرية أن سعر تذكرة حضور فعاليات المهرجان يبلغ 100 جنيه لليوم الواحد، حيث يشمل البرنامج في بعض الأيام تقديم حفلين أو ثلاثة حفلات متنوعة، ما يمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بعدد من العروض الفنية في الليلة نفسها.

وقال عزيز مرقة، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنه يحرص دائمًا على البحث عن الأغاني التي تحمل طاقة إيجابية وتمنح الجمهور شعورًا بالفرح، موضحًا أن ما يشغله في المقام الأول هو تقديم محتوى موسيقي قادر على إسعاد المستمعين وترك حالة مختلفة لديهم.

وأوضح الفنان الأردني أن اختياراته الغنائية لا تعتمد بشكل أساسي على تقديم الأغاني الرومانسية، مشيرًا إلى أن البهجة هي العامل الأهم الذي يبحث عنه عندما يفكر في العمل الذي يرغب في طرحه للجمهور.