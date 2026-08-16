رئيس باكستان يؤكد دعم الجهود التي تبذلها قوات الأمن للقضاء على الإرهاب

أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم /الأحد/ دعم الجهود التي تبذلها قوات الأمن للقضاء على الإرهاب من جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد أن تمكنت قوات الأمن الباكستانية في وقت سابق اليوم من شن عملية أمنية أسفرت عن مقتل 7 مسلحين وإصابة آخرين بمنطقة "خاران" بإقليم "بلوشستان" الواقع في جنوب غرب البلاد.

وقال زرداري - حسبما نقل (راديو باكستان) - إن العملية الأمنية التي شنتها القوات في منطقة "خاران" والتي أدت إلى تدمير مخابئ للمسلحين ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر تعد إنجازا مهما.

وأوضح الرئيس الباكستاني أن العمليات التي تشنها قوات الأمن ضد العناصر المسلحة لا غنى عنها لحماية الأمن القومي للبلاد، مؤكدا أن الدولة بأسرها تدعم قوات الأمن الباكستانية في حربها ضد الإرهاب.

كانت مصادر أمنية قد أفادت بأن المسلحين الذين لقوا حتفهم خلال العملية الأمنية كانوا ضالعين في شن عمليات قتل مستهدف ونهب وابتزاز وخطف مقابل فدية وهجمات انتحارية.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".