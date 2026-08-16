قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المقاولون العرب: الأهلي أنهى اتفاقه مع «أبوتريكة الصغير».. واللاعب سينضم في يناير أو نهاية الموسم
المقاولون العرب: لم نحصل على أي مقابل مادي نظير انتقال صلاح إلى طرابزون التركي
12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات.. التضامن تحدد موعد وشروط المتقدمين
خلافات أسرية تنتهي بمقتل شاب ضربًا بالشوم في شبرا الخيمة
خلاف قديم.. مصرع خمسيني في مشاجرة دامية بالأقصر والأمن يكشف التفاصيل
غدا.. انتهاء ولاية محافظ البنك المركزي من يدير بنك البنوك في مصر
دولة ليختنشتاين تغيّر قواعد الخلافة للسماح للنساء بتولّي العرش
الكهرباء تستعد لتنفيذ محطة ضخ وتخزين بقدرة 3100 ميجاوات في جنوب سيناء
أبو العينين تشارك في قافلة إيد واحدة ببني سويف ضمن 8 قوافل لدعم أهالي الصعيد
قبل أن تنفجر الشمس.. الذكاء الاصطناعي يلتقط إشارات خفية | ما السبب؟
إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. بعد قليل
التعليم العالي: تنبيهات مهمة بشأن النظام الإلكتروني لحساب المجموع الاعتباري لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع موظف بكارتة مدخل واحة سيوة دهسته تريلا محملة بالملح وفرار قائدها

مستشفى سيوة
مستشفى سيوة
ايمن محمود

لقي الشاب عيسى بلال عيسى، الموظف بكارتة مدخل واحة سيوة، مصرعه صباح اليوم، إثر تعرضه لحادث سير أليم بعد أن صدمته سيارة نقل ثقيل «تريلا» محملة بالملح، أثناء وجوده بموقع عمله.

ووفقًا للمعلومات الأولية، اصطدمت التريلا بالشاب، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته، فيما فر قائد السيارة من مكان الحادث عقب وقوع التصادم.
وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية قائد التريلا وضبطه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وسادت حالة من الحزن بين أهالي واحة سيوة عقب وفاة الشاب، .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

أيوب بوعدي

أنشيلوتي يتمسك بـ بوعدي.. ليل يرفض التفريط في جوهرته لصالح سيتي أو أرسنال

أهلي المنصورة الجديدة

الأهلي يدرس إغلاق المرحلة الأولى لعضويات فرع المنصورة الجديدة بسبب الإقبال الكثيف

بيراميدز

صفقة جديدة.. بيراميدز يضم خالد عوض من طلائع الجيش

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالأعشاب؟

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد