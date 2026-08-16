مصرع موظف بكارتة مدخل واحة سيوة دهسته تريلا محملة بالملح وفرار قائدها

لقي الشاب عيسى بلال عيسى، الموظف بكارتة مدخل واحة سيوة، مصرعه صباح اليوم، إثر تعرضه لحادث سير أليم بعد أن صدمته سيارة نقل ثقيل «تريلا» محملة بالملح، أثناء وجوده بموقع عمله.

ووفقًا للمعلومات الأولية، اصطدمت التريلا بالشاب، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته، فيما فر قائد السيارة من مكان الحادث عقب وقوع التصادم.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية قائد التريلا وضبطه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي واحة سيوة عقب وفاة الشاب، .