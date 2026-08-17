برلماني: مدينة العلمين الجديدة منصة استثمارية لمصر الحديثة

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن قطار التطوير الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتوقف أمام العقبات، وإنما يمضي بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتطوير مختلف مفاصل الدولة وبنيتها الأساسية، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تجسد جانبًا مهمًا من هذه الرؤية، باعتبارها أحد أبرز معالم التطوير العمراني ومنصة واعدة للترويج للاستثمار والسياحة والتعريف بقدرات مصر الحديثة.

وأضاف "فرج"، أن العلمين الجديدة لم تعد مجرد مدينة ساحلية، وإنما تحولت إلى مجتمع عمراني متكامل تتوافر به مقومات السكن والاستثمار والسياحة والترفيه، بفضل ما شهدته من تنفيذ مشروعات كبرى وبنية أساسية متطورة، بما يعكس توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مدن جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وخلق مجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة خارج نطاق الوادي والدلتا.

الترويج للمدينة يمثل جزءًا أساسيًا من تعظيم العائد على الاستثمارات

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الترويج للمدينة يمثل جزءًا أساسيًا من تعظيم العائد على الاستثمارات الضخمة التي تم تنفيذها، خاصة في ظل ما تتمتع به العلمين الجديدة من موقع استراتيجي على ساحل البحر المتوسط، ومقومات سياحية واستثمارية تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما شدد النائب فرج فتحي، على ضرورة أن تتضمن الحملات الترويجية إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، والتنوع الكبير في الأنشطة والمشروعات، إلى جانب المقومات السياحية والترفيهية للمدينة، والاستفادة من المنصات الرقمية ووسائل الإعلام الحديثة للوصول إلى المستثمرين والأسواق المستهدفة.

وأكد النائب، أن استمرار الترويج الاحترافي للعلمين الجديدة من شأنه تعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار والسياحة، وزيادة معدلات الإقبال عليها، بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة، وتنشيط الاقتصاد، ودعم قدرة الدولة على تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.