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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ياسمين صبري تتألق في اليونان بهذه الإطلالة.. شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
هاجر هانئ

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في اليونان.

إطلالة ياسمين صبري

ظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم باللون الأبيض المصنوع من القماش الشفاف.

أنتعلت ياسمين صبري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون اللبني، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على الشعر المموج المنسدل، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

ياسمين صبري إطلالة ياسمين صبري صور ياسمين صبري

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