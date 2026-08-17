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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صعود أشخاص على سقف سيارة أعلى محور 26 يوليو.. وهذه عقوبة المتهمين

فيديو الواقعة
فيديو الواقعة
معتز الخصوصي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة صعود عدد من الأشخاص أعلى سقف سيارة أثناء سيرها أعلى محور 26 يوليو.

وأظهر الفيديو الأشخاص وهم يجلسون على سقف السيارة أثناء تحركها وسط الطريق، في مشهد أثار حالة من الجدل، خاصة مع خطورة التصرف وإمكانية تعريض حياتهم وحياة قائدي السيارات للخطر.

وتداولت صفحات إخبارية المقطع تحت عنوان: «فوق العربية.. فحص فيديو لحظة صعود أشخاص على سقف سيارة أعلى محور 26 يوليو»، فيما لم تتضح حتى الآن ملابسات الواقعة أو هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سقف سيارة محور 26 يوليو قائدي السيارات

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