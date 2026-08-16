النيران التهمت 4 سيارات .. تفاصيل حريق جراج في شبرا الخيمة

شهدت منطقة نزلة أم بيومي بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اندلاع حريق داخل جراج مخصص لانتظار السيارات، ما أسفر عن احتراق 3 سيارات ملاكي وسيارة ربع نقل، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل جراج سيارات بمنطقة نزلة أم بيومي بشبرا الخيمة، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية، التي انتقلت إلى موقع البلاغ مدعومة بـ3 سيارات إطفاء.



وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا بمحيط موقع الحريق، وبدأت أعمال السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى السيارات والعقارات والمناطق المجاورة، وتمكنت القوات من إخماد الحريق والسيطرة عليه.



وبالفحص، تبين أن النيران التهمت 3 سيارات ملاكي وسيارة ربع نقل كانت متواجدة داخل الجراج، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بين المواطنين.



تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحريق تحسبًا لوجود أي حالات اختناق أو إصابات، إلا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب وملابسات اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.