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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو بعد ثلاثية شالكه: ريال مدريد جاهز لبدء العمل الحقيقي

مورينيو
مورينيو
إسراء أشرف

أعرب جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، عن ارتياحه للمستوى الذي ظهر به فريقه خلال مواجهة شالكه، مؤكدًا أن الفريق يحقق تقدمًا تدريجيًا قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأنهى ريال مدريد تحضيراته للموسم بالفوز على شالكه بثلاثية نظيفة، في مباراة اعتبرها المدرب البرتغالي اختبارًا مهمًا للوقوف على مدى جاهزية لاعبيه قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

وقال مورينيو عقب اللقاء إن المباراة حققت أهدافها على المستويين الجماعي والفردي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود تفاوت في الجاهزية بين اللاعبين بسبب اختلاف توقيت انضمامهم إلى فترة الإعداد.

وأوضح: «بعض اللاعبين بدأوا معنا متأخرًا، ولذلك من الطبيعي ألا يمتلكوا الإيقاع والحماس نفسيهما مقارنة بمن شاركوا منذ اليوم الأول»، لافتًا إلى أن بعض العناصر خاضت نحو 30 حصة تدريبية و6 مباريات، بينما لم يشارك آخرون سوى في 3 أو 4 تدريبات.

وأشار المدرب إلى أن هذا الفارق ينعكس على معدلات التحمل والإيقاع داخل الملعب، لكنه شدد على أن الفريق بدأ يستوعب الأفكار التكتيكية التي يعمل عليها الجهاز الفني.

وأضاف: «من الناحية التكتيكية، بدأت أفكارنا تظهر تدريجيًا. لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب المستويات العالية، ونعمل بصورة جيدة كفريق، سواء عندما نمتلك الكرة أو عندما نفقدها».

ووصف مورينيو مواجهة شالكه بأنها «اختبار جيد جدًا»، معتبرًا أنها كانت بمثابة الحصة التدريبية الأخيرة قبل الانتقال إلى مرحلة مختلفة تمامًا، قائلًا: «العمل الحقيقي يبدأ عندما ندخل المنافسات ونقاتل من أجل حصد النقاط، وهذا ما ننتظره».

ورفض المدير الفني لريال مدريد التركيز على تقييم اللاعبين بشكل منفرد في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الأولوية تتمثل في بناء منظومة جماعية متماسكة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العمل المشترك بين جميع عناصر الفريق هو الطريق نحو تكوين فريق قوي، مشددًا على أن ريال مدريد يسير في الاتجاه الصحيح قبل بداية الموسم.

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