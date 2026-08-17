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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. القافلة البيطرية بشندلات تعالج وتفحص 104 حيوانات و1600 طائر

قوافل بيطرية بالغربية
قوافل بيطرية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، القافلة البيطرية المجانية بقرية شندلات التابعة لمركز السنطة، والتي نظمتها مديرية الطب البيطري بالغربية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومحافظة الغربية وجامعة طنطا، في إطار جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، والوصول بالخدمات البيطرية إلى القرى الأكثر احتياجًا، استعدادًا للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أهمية استمرار القوافل البيطرية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوصول بالخدمة مباشرة إلى المربين، وتوفير الرعاية والعلاج اللازمين للحيوانات والطيور، مشيرًا إلى أن دعم الثروة الحيوانية يرتبط بصورة مباشرة بدعم المربين وتحسين مستوى الإنتاج، مع أهمية مواصلة التوعية بأساليب الوقاية والرعاية والتأمين على الحيوانات.

ونُفذت القافلة تحت إشراف الدكتورة نعمة عارف مصطفى، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، وبمشاركة الأطباء البيطريين المتخصصين من إدارات الرعاية والتناسليات والترقيم والتسجيل بمديرية الطب البيطري، وأطباء الإدارة البيطرية بالسنطة، حيث شملت أعمالها الكشف والعلاج بالمجان، والفحص التناسلي للإناث باستخدام جهاز السونار، ورش الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية، إلى جانب الترقيم والتسجيل وتبليع المغناطيس، وفحص العينات للكشف عن الطفيليات وتشخيص الحالات وصرف العلاج المناسب، فضلًا عن تقديم الإرشادات والتوعية البيطرية للمربين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأسفرت أعمال القافلة البيطرية عن علاج وفحص 104 حيوانات و1600 طائر، إلى جانب تقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للمربين، فيما تواصل مديرية الطب البيطري بالغربية تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بقرى ومراكز المحافظة، بما يضمن وصول الخدمات المتخصصة إلى المربين في مختلف المناطق، خاصة القرى الأكثر احتياجًا.

اخبار محافظة الغربية قوافل حملات مرورية بيطرية تحصينات المواشي

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