كانسيلو يصل برشلونة تمهيدًا للعودة إلى صفوف البلوجرنا

اقترب البرتغالي جواو كانسيلو من إتمام عودته إلى برشلونة، بعدما غادر مدينة الرياض عقب إنهاء ارتباطه بنادي الهلال، تمهيدًا لخوض المرحلة الأخيرة من إجراءات انتقاله إلى الفريق الإسباني.

ومن المنتظر أن يصل الظهير البرتغالي إلى برشلونة اليوم بعدما اتفق مع إدارة الهلال على إنهاء عقده، ليصبح لاعبًا حرًا قبل الانضمام إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كانت صحيفة «موندو ديبورتيفو» قد أشارت إلى أن كانسيلو حسم موقفه بالرحيل عن الهلال، في ظل رغبته الواضحة في العودة إلى برشلونة، حيث يحظى باهتمام إدارة النادي والمدير الرياضي ديكو.

وقبل توجهه إلى إسبانيا، أمضى اللاعب عدة أيام في البرتغال، وخضع لبرنامج بدني خاص للحفاظ على جاهزيته، بعدما أبلغ مسؤولي الهلال برغبته في خوض تجربة جديدة مع برشلونة.

كان كانسيلو قد نشر صورة له من داخل الطائرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بعبارة: «في طريق العودة إلى المنزل»، في إشارة إلى توجهه نحو برشلونة.

ورغم أن الهلال كان يقدر قيمة اللاعب بـ 10 ملايين يورو، فإن عدة عوامل ساهمت في تسهيل رحيله دون مقابل، أبرزها رغبة كانسيلو في العودة إلى برشلونة، إلى جانب زيادة قائمة الأجانب في صفوف الفريق السعودي وعدم وصول علاقته مع المدرب سيموني إنزاجي إلى أفضل مستوياتها.

وتشير الخطة إلى توقيع كانسيلو عقدًا مع برشلونة لمدة موسمين، ليعود إلى المنافسة على مركز الظهير الأيسر مع أليخاندرو بالدي، تحت قيادة المدرب هانز فليك.

وستكون عودة كانسيلو هي الثالثة إلى برشلونة، بعدما ارتدى قميص الفريق للمرة الأولى على سبيل الإعارة خلال موسم 2023-2024، قبل أن يعود إلى النادي مجددًا في النصف الثاني من موسم 2025-2026.

واقترب كانسيلو من تحقيق رغبته في الاستقرار داخل برشلونة بشكل نهائي، بعدما تحولت عودته هذه المرة من مجرد إعارة إلى خطوة نحو ارتباط دائم بالنادي الكتالوني.