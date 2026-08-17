قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يستقبل سفير الإمارات لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار
20 مليون جنيه.. التنمية المحلية: بدء تطوير شارع إبراهيم باشا بمصر الجديدة| صور
مقتل 6 وإصابة 4 آخرين في هجوم أوكراني على روسيا
لتنفيذ خطة السلام بشأن غزة.. كوشنر يلتقي نتنياهو اليوم
أسعار الشقق في القاهرة الجديدة 2026.. خريطة سعر المتر من التجمع الخامس إلى بيت الوطن
حقيقة الزيادة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين
274 رحلة دولية تصل مطار الغردقة خلال يومين مع استمرار انتعاش الحركة السياحية
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار رهانات رفع الفائدة الأمريكية
ياسين مرعي: عموتة يطالبنا بالتركيز والتغطية وعدم منح المنافس فرصة للعب بأريحية
ياسين مرعي: الأهلي يقف بجوار يوسف بلعمري ونتمنى عودته سريعًا
طلبات إمام عاشور الأخيرة للتجديد مع الأهلي.. وقونيا سبور يستعد لتتقديم عرض جديد
أول تحرك برلماني للكشف عن حقيقة إلغاء إقامات بعض المصريين في الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كانسيلو يصل برشلونة تمهيدًا للعودة إلى صفوف البلوجرنا

كانسيلو
كانسيلو
إسراء أشرف

اقترب البرتغالي جواو كانسيلو من إتمام عودته إلى برشلونة، بعدما غادر مدينة الرياض عقب إنهاء ارتباطه بنادي الهلال، تمهيدًا لخوض المرحلة الأخيرة من إجراءات انتقاله إلى الفريق الإسباني.

ومن المنتظر أن يصل الظهير البرتغالي إلى برشلونة اليوم بعدما اتفق مع إدارة الهلال على إنهاء عقده، ليصبح لاعبًا حرًا قبل الانضمام إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كانت صحيفة «موندو ديبورتيفو» قد أشارت إلى أن كانسيلو حسم موقفه بالرحيل عن الهلال، في ظل رغبته الواضحة في العودة إلى برشلونة، حيث يحظى باهتمام إدارة النادي والمدير الرياضي ديكو.

وقبل توجهه إلى إسبانيا، أمضى اللاعب عدة أيام في البرتغال، وخضع لبرنامج بدني خاص للحفاظ على جاهزيته، بعدما أبلغ مسؤولي الهلال برغبته في خوض تجربة جديدة مع برشلونة.

كان كانسيلو قد نشر صورة له من داخل الطائرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بعبارة: «في طريق العودة إلى المنزل»، في إشارة إلى توجهه نحو برشلونة.

ورغم أن الهلال كان يقدر قيمة اللاعب بـ 10 ملايين يورو، فإن عدة عوامل ساهمت في تسهيل رحيله دون مقابل، أبرزها رغبة كانسيلو في العودة إلى برشلونة، إلى جانب زيادة قائمة الأجانب في صفوف الفريق السعودي وعدم وصول علاقته مع المدرب سيموني إنزاجي إلى أفضل مستوياتها.

وتشير الخطة إلى توقيع كانسيلو عقدًا مع برشلونة لمدة موسمين، ليعود إلى المنافسة على مركز الظهير الأيسر مع أليخاندرو بالدي، تحت قيادة المدرب هانز فليك.

وستكون عودة كانسيلو هي الثالثة إلى برشلونة، بعدما ارتدى قميص الفريق للمرة الأولى على سبيل الإعارة خلال موسم 2023-2024، قبل أن يعود إلى النادي مجددًا في النصف الثاني من موسم 2025-2026.

واقترب كانسيلو من تحقيق رغبته في الاستقرار داخل برشلونة بشكل نهائي، بعدما تحولت عودته هذه المرة من مجرد إعارة إلى خطوة نحو ارتباط دائم بالنادي الكتالوني.

جواو كانسيلو كانسيلو الهلال برشلونة برشلونة وكانسيلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

زيادة جديدة في الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

امام عاشور

دونجا: لو بلعب في الزمالك حاليًا هطلب 100 مليون جنيه.. وإمام عاشور قوة داخل الأهلي

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

وظائف لمن فوق سن الـ40

سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط

اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو

حمزة وجيسي.. موهبتان جديدتان تلمعان مع برشلونة أمام بازل

ترشيحاتنا

في زيارتها الأولى.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية ASTORIA GRANDE

في زيارتها الأولى.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية ASTORIA GRANDE

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط

محافظ أسيوط: بدء التقدم لحج الجمعيات الأهلية.. 18 أغسطس موعد الانطلاق و31 أغسطس آخر موعد

القوافل البيطرية المجانية بأسيوط

أسيوط.. 24 ألفًا و952 حالة علاجية خلال شهر ضمن القوافل البيطرية المجانية

بالصور

ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الانظار بجلسة تصوير جديدة

ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

سعره يتجاوز 365 ألف جنيه.. روبي تلفت الأنظار بفستان جريء في أحدث حفلاتها

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد