ياسين مرعي عن مواجهة برشلونة: مباراة مختلفة عن أي مواجهة أخرى

تحدث ياسين مرعي، مدافع النادي الأهلي، عن مواجهة برشلونة المرتقبة، مؤكدًا أن المباراة ستكون مختلفة عن أي مواجهة خاضها الفريق من قبل، في ظل قوة الفريق الإسباني والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها.

وقال مرعي: «مباراة برشلونة ستكون قوية جدًّا ومختلفة عن أي مواجهة أخرى، لأنك تواجه فريقًا على مستوى مختلف تمامًا عن المباريات التي خضتها من قبل».

وأضاف: «سنحاول قدر الإمكان قراءة الفريق المنافس واستغلال الجودة الكبيرة الموجودة لدينا».

وأكد مدافع الأهلي أن مواجهة فريق بحجم برشلونة تمثل اختبارًا قويًا للاعبي الفريق، خاصة مع الاستعداد للموسم الجديد والسعي للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية.