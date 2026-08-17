قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعاشة ترفع تكلفة العمرة.. 5 آلاف جنيه زيادة وتحذيرات لشركات السياحة
الحوثيون يطلقون صاروخين باليستيين باتجاه المخا
وزير الكهرباء يستقبل سفير الإمارات لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار
20 مليون جنيه.. التنمية المحلية: بدء تطوير شارع إبراهيم باشا بمصر الجديدة| صور
مقتل 6 وإصابة 4 آخرين في هجوم أوكراني على روسيا
لتنفيذ خطة السلام بشأن غزة.. كوشنر يلتقي نتنياهو اليوم
أسعار الشقق في القاهرة الجديدة 2026.. خريطة سعر المتر من التجمع الخامس إلى بيت الوطن
حقيقة الزيادة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين
274 رحلة دولية تصل مطار الغردقة خلال يومين مع استمرار انتعاش الحركة السياحية
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار رهانات رفع الفائدة الأمريكية
ياسين مرعي: عموتة يطالبنا بالتركيز والتغطية وعدم منح المنافس فرصة للعب بأريحية
ياسين مرعي: الأهلي يقف بجوار يوسف بلعمري ونتمنى عودته سريعًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسين مرعي عن مواجهة برشلونة: مباراة مختلفة عن أي مواجهة أخرى

ياسين مرعي
ياسين مرعي
حسن العمدة

تحدث ياسين مرعي، مدافع النادي الأهلي، عن مواجهة برشلونة المرتقبة، مؤكدًا أن المباراة ستكون مختلفة عن أي مواجهة خاضها الفريق من قبل، في ظل قوة الفريق الإسباني والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها.

وقال مرعي: «مباراة برشلونة ستكون قوية جدًّا ومختلفة عن أي مواجهة أخرى، لأنك تواجه فريقًا على مستوى مختلف تمامًا عن المباريات التي خضتها من قبل».

وأضاف: «سنحاول قدر الإمكان قراءة الفريق المنافس واستغلال الجودة الكبيرة الموجودة لدينا».

وأكد مدافع الأهلي أن مواجهة فريق بحجم برشلونة تمثل اختبارًا قويًا للاعبي الفريق، خاصة مع الاستعداد للموسم الجديد والسعي للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية.

ياسين مرعي النادي الأهلي الأهلي برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

زيادة جديدة في الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

امام عاشور

دونجا: لو بلعب في الزمالك حاليًا هطلب 100 مليون جنيه.. وإمام عاشور قوة داخل الأهلي

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

وظائف لمن فوق سن الـ40

سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط

اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو

حمزة وجيسي.. موهبتان جديدتان تلمعان مع برشلونة أمام بازل

ترشيحاتنا

الأهلي وبرشلونة

الأهلي ضد برشلونة.. موعد المواجهة المرتقبة والقنوات الناقلة

محمد صلاح

فرج عامر: محمد صلاح كان ممكن يلعب في نادي أفضل كثيرًا من طرابزون

ياسين مرعي

ياسين مرعي يكشف كيف يدرس مهاجمي المنافسين

بالصور

ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الانظار بجلسة تصوير جديدة

ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

سعره يتجاوز 365 ألف جنيه.. روبي تلفت الأنظار بفستان جريء في أحدث حفلاتها

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد