مجلس الوزراء الإندونيسي: دعم المناطق المتضررة من الزلزال بـ 25 طناً إضافيًا من المساعدات

قال أمين مجلس الوزراء الإندونيسي تيدي إندرا ويجايا، اليوم الاثنين، إنه تم إرسال 25 طنًا إضافيًا من المساعدات الحكومية إلى عدة مناطق متضررة من الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، وبلغت قوته 7.7 درجة.

وأكد ويجايا، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم اللوجستي للمتضررين في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية .. مشيرا إلى أن إجمالي المساعدات الموزعة حتى الآن وصل إلى 52 طنًا منذ بدء عمليات الاستجابة الطارئة والإغاثة أمس الأول السبت.

وأوضح أنه تم أيضًا إرسال فرق من المتطوعين والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والخيام ومعدات تنقية المياه وغيرها من المواد الأساسية للسكان النازحين.

وأعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أمس الأول السبت، أن زلزالًا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل إندونيسيا، مع تحذير من احتمال حدوث أمواج تسونامي في المنطقة.