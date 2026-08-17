الدفاع الروسية": تدمير 205 مسيرات أوكرانية فوق عدة مناطق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 205 طائرات مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق مناطق روسية عدة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إن الطائرات المسيرة الأوكرانية أُسقطت فوق مقاطعات أستراخان وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وفولغوغراد وكالوغا وكورسك وروستوف، والقرم، بالإضافة إلى بحر آزوف والبحر الأسود.

وفي سياق متصل ..أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية دمرت بطائرات مسيرة من طراز "غيران"، مركزًا لوجستيًا في أوديسا، ومستودع طائرات مسيرة لقوات نظام كييف في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ونقطة تمركز مؤقتة لمسلحين أوكرانيين في دوبروبولي بدونيتسك، بالإضافة إلى زورق أوكراني وخزانات وقود، تم تنفيذ الضربات باستخدام طائرات مسيرة من طراز "غيران- 4 سيكر"، وأكدت وسائل المراقبة الموضوعية تدمير جميع الأهداف بنجاح".

وأضاف: "تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية للمواني والسفن البحرية العاملة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، ففي ليلة 17 أغسطس ، استهدفت طائرات مسيرة زورق دورية أوكرانية من طراز "تارانتول"، كان يؤمّن السفن أثناء عبورها وتفريغها، بالإضافة إلى خزانات وقود في ميناء أوديسا".

وتابع البيان: "استهدفت طائرات مسيّرة رصيف سفن في ميناء إزمايل يستخدم لتفريغ الشحنات العسكرية، وحظائر طائرات تحتوي على معدات عسكرية غربية، ومرافق تخزين قوارب غير مأهولة".