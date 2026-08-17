صيانة طبقة الطريق بشارع حسن عبد اللطيف بالعجوزة ورفع كشك كهرباء بطريق المائة بالبراجيل

تواصل محافظة الجيزة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال سرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات الميدانية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف أنحاء المحافظة.

وفي ذلك الاطار تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استجابة مركز ومدينة أوسيم في سرعة تنفيذ أعمال رفع مخلفات القمامة من نفق بشتيل بالطريق الدائري كما تم التعامل مع شكوى بشأن كشك الكهرباء بطريق المائة – البراجيل،حيث تم الانتهاء من رفع كشك الكهرباء محل الشكوى وجارٍ تركيب كشك آخر بديل، بما يسهم في رفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمة بالموقع.

كما قام حي العمرانية برفع مخلفات القمامة وناتج تقليم الأشجار بمحيط مدرسة نصر الدين، إلى جانب تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة أبو زراع بالكنيسة، استهدفت إزالة جميع مظاهر التعدي على الطريق العام، وأسفرت عن رفع ٩٠ حالة إشغال متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي حي الوراق، تم تنفيذ أعمال رفع مخلفات القمامة بجوار السجل المدني، إلى جانب إزالة تجمعات المخلفات بمطلع الطريق الدائري من محور القومية في اتجاه الوراق، كما قام حي إمبابة برفع مخلفات القمامة وكنس وتجريد منطقة أرض الجمعية أمام مسجد السلام، في إطار رفع كفاءة أعمال النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

وفي استجابة لشكاوى أهالي شارع ناهيا بنطاق حي بولاق الدكرور من طفوح مياه الشرب والصرف الصحي بجوار مدرسة الإسراء الخاصة، وجه الحي بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي حملة مشتركة لمعاينة الموقع، حيث تم تنفيذ أعمال تسليك وتطهير شبكة الصرف الصحي وشفط المياه المتراكمة، إلى جانب إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب بالموقع، لرفع أسباب الشكوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استجاب حي بولاق الدكرور لشكاوى المواطنين برفع نقطة فرز عشوائي وإلغاء نقطة تجميع القمامة، واستبدالها بحاويات حضارية، بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي للميدان والحد من تراكم المخلفات.

وفي حي العجوزة، تم تنفيذ أعمال صيانة وترميم عاجلة بشارع حسن عبد اللطيف، لمعالجة الحفر والمطبات وتحسين حالة الطريق وتيسير حركة المواطنين، وخاصة كبار السن .

كما نفذ مركز ومدينة العياط أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بطريق مصر – أسيوط الزراعي بنطاق وحدة البليدة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإنارة وتحقيق السلامة المرورية.

وفي استجابة فورية لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جرى إزالة قطعة خرسانية من أعلى محور صفط اللبن فور رصدها، خشية سقوطها، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.