شوقي علام: الوقوف إلى جانب أسر «شهداء لقمة العيش» واجب إنساني ووطني..صور

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق وعضو مجلس الشيوخ وعضو الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية، تضامنه الكامل مع أسر ضحايا حادث الدواويس بمحافظة الشرقية، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسر «شهداء لقمة العيش»، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور شوقي علام ضمن وفد الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية الذي توجه إلى محافظة الشرقية لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الإنساني الأليم، إلى جانب تقديم مساعدات مالية لأسر المتوفين والمصابين، حرصًا على تخفيف الأعباء عنهم ومساندتهم.

أهمية التكاتف والتراحم ومساندة الأسر المتضررة

وقال الدكتور شوقي علام إن الوقوف إلى جانب الأسر التي فقدت أبناءها في مثل هذه الظروف يمثل واجبًا إنسانيًا ومجتمعيًا، مؤكدًا أهمية التكاتف والتراحم ومساندة الأسر المتضررة، خاصة في أوقات المحن والأزمات.

وأشار إلى أن ما تعرضت له هذه الأسر من فقد مؤلم يستوجب تقديم كل صور الدعم والمساندة الممكنة، مؤكدًا أن حضور وفد حزب الجبهة الوطنية بين أهالي الضحايا يأتي تعبيرًا عن التضامن معهم ومشاركتهم أحزانهم، وليس مجرد أداء واجب العزاء.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التراحم والتكافل من القيم الراسخة في المجتمع المصري، وأن مساندة الإنسان لأخيه في أوقات الشدة تعكس أصالة المجتمع وقدرته على التكاتف في مواجهة الأزمات.

وشدد على أهمية استمرار تقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين، والعمل على تخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية حريص على أداء دوره المجتمعي والتواجد إلى جوار المواطنين، خاصة في الظروف الإنسانية الصعبة.

وكان وفد الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية قد زار محافظة الشرقية لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الدواويس، وضم الوفد اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والمستشار محمد عمران الأمين العام للحزب، والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام، والدكتور شوقي علام رئيس الأمانة المركزية للشئون الدينية، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية، والدكتور عثمان شعلان أمين عام الحزب بالشرقية، وعددًا من قيادات الحزب.