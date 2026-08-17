عاطل يطعن طالبا بسبب خلافات سابقة بشبرا الخيمة

شهدت منطقة الوحدة العربية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، بعدما أقدم عاطل على طعن طالب يبلغ من العمر 16 عامًا عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض، إثر خلافات سابقة، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة ونقله إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول طالب، 16 عامًا، مصابًا بطعنات نافذة وحالته الصحية حرجة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المصاب يدعى «محمد. هـ»، 16 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ومقيم بمنطقة الوحدة العربية، وتبين إصابته بطعنتين نافذتين بالكبد والأمعاء، وقطع بالشرايين وكسر بالضلوع، بالإضافة إلى نزيف حاد، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويدعى «أحمد. هـ. ا»، 25 عامًا، عاطل ومقيم بذات المنطقة.



وتبين من التحريات أن المتهم كان قد تعرض لشقيق المجني عليه بالسباب والتهديد أثناء عودته من عمله، مستخدمًا سلاحًا أبيض، فيما قام شقيق المجني عليه بتصوير الواقعة، ثم توجه إلى مسكنه.

وأضافت التحريات أنه عقب ذلك، وأثناء خروج المجني عليه من منزله لشراء وجبة الإفطار، فوجئ بالمتهم في انتظاره أمام المنزل، حيث تعدى عليه بسلاح أبيض ، وسدد له عدة طعنات، قبل أن يفر هاربًا من مكان الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من تحديد مكان المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الحادث، وتم ضبطه والتحفظ عليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.