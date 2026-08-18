اليوم.. قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس مصر موسم 2026-2027

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026، موعدًا لإجراء قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر للموسم الجديد 2026-2027.

وتقام مراسم القرعة في تمام الساعة 1 ظهرًا، عبر تطبيق «جوجل ميت»، وفقًا للخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة إلى الأندية ومراكز الشباب المشاركة في هذا الدور.

ويشارك في الدور التمهيدي الأول أندية ومراكز شباب دوري القسم الثاني (ب) والثالث والرابع، حيث طالب اتحاد الكرة الأندية بضرورة حضور ممثليها اجتماع القرعة في الموعد المحدد، على أن يتم إرسال رابط الاجتماع غدًا الثلاثاء.

وتأتي القرعة ضمن استعدادات انطلاق منافسات بطولة كأس مصر للموسم الجديد، بعدما توج بيراميدز بلقب النسخة الماضية عقب فوزه على زد في المباراة النهائية.