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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منها مكافآت إضافية.. جامعة القاهرة تطلق حزمة قرارات جديدة لدعم البحث العلمي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أقر مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، حزمة جديدة من الإجراءات لدعم منظومة البحث العلمي والدراسات العليا، تتضمن زيادة المساهمات المالية المخصصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية، إلى جانب صرف مكافآت إضافية لأعضاء هيئة التدريس نظير الإشراف والتحكيم على رسائل الماجستير والدكتوراه تحت مسمى «مكافأة الإرشاد البحثي».

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الجامعة لتوفير بيئة أكاديمية وبحثية محفزة، ودعم مشاركة باحثيها في المحافل العلمية الدولية، وتقدير الجهود التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس في إعداد وتأهيل الباحثين، بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات الدراسات العليا وتعزيز الحضور العلمي والبحثي للجامعة إقليميًا ودوليًا.

وتتضمن القواعد الجديدة رفع قيمة مساهمة الجامعة في المشاركة بالمؤتمرات الدولية في قارة أمريكا وأقصى الشرق إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 30 ألف جنيه، وفي أوروبا إلى 40 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، وفي الدول العربية والإفريقية إلى 25 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة التي أقرها مجلس الجامعة.

وفي المسار نفسه، وافق مجلس الجامعة على صرف مكافآت إضافية لأعضاء هيئة التدريس نظير أعمال الإشراف والتحكيم على رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا تحت مسمى «مكافأة الإرشاد البحثي»، تقديرًا لدور أعضاء هيئة التدريس في متابعة الباحثين وتوجيههم علميًا ومنهجيًا خلال مختلف مراحل إعداد الرسائل العلمية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن القرارات الجديدة تأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا، تقوم على تقدير عضو هيئة التدريس ودوره في الإشراف والتوجيه، إلى جانب توسيع فرص المشاركة والتفاعل مع المجتمع العلمي إقليميًا ودوليًا.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن زيادة المساهمات المالية للمؤتمرات تستهدف تمكين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من المشاركة بصورة أكبر في المحافل العلمية، وعرض إنتاجهم البحثي، والتعرف على أحدث الاتجاهات العلمية والتقنيات الحديثة، وبناء شبكات وشراكات بحثية مع الجامعات والمراكز العلمية المرموقة.

وأضاف أن إقرار «مكافأة الإرشاد البحثي» يعكس تقدير الجامعة للدور المحوري لأعضاء هيئة التدريس في منظومة الدراسات العليا، مؤكدًا أن الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه يتجاوز المتابعة الأكاديمية إلى عملية متكاملة لبناء الباحث وتطوير قدراته العلمية والمنهجية، بما يسهم في إنتاج بحوث ذات جودة وقيمة علمية ومجتمعية.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أن الجامعة تحرص على تطوير منظومة الدراسات العليا وتوفير المناخ الداعم للباحثين والمشرفين على حد سواء، بما يحقق التكامل بين جودة الإشراف الأكاديمي والتميز البحثي وإنتاج المعرفة وتوظيفها لخدمة المجتمع، ويعزز مكانة جامعة القاهرة كجامعة بحثية رائدة إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن زيادة المساهمات المالية للمشاركة في المؤتمرات وإقرار مكافأة الإرشاد البحثي يمثلان مسارين متكاملين لدعم العملية البحثية، بدءًا من إعداد الباحث وتوجيهه والإشراف على رسالته العلمية، وصولًا إلى إتاحة الفرصة لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها داخل المحافل العلمية المتخصصة.

وأوضح أن الجامعة تستهدف من خلال هذه الإجراءات بناء منظومة بحثية متكاملة تقوم على التميز والجودة، وتشجع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على إنتاج بحوث علمية ذات قيمة وتأثير وقابلة للنشر والتطبيق، إلى جانب توسيع نطاق التعاون العلمي والبحثي وتعزيز فرص الشراكات الدولية والتبادل الأكاديمي.

مجلس جامعة القاهرة جامعة القاهرة منظومة البحث العلمي

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