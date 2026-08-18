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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18-8-2026 والقنوات الناقلة

كرة قدم
كرة قدم
عبدالله هشام

تقام اليوم الثلاثاء 18-8-2026 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين وتصفيات دوري أبطال أوروبا.


مواعيد مباريات اليوم

تصفيات دوري أبطال أوروبا 

دينامو زغرب ضد فايكينج - الساعة 10:00 مساءً  - قناة beIN Sports HD 2

فنربخشة ضد ليون - الساعة 10:00 مساءً -  قناة beIN Sports HD 1

ليفيسكي صوفيا ضد أي إي ك أثينا - الساعة 10:00 مساءً - قناة beIN Sports HD 3

كأس خادم الحرمين 

الأخدود ضد الخليج - الساعة 7:00 مساءً -  قناة 3 Thmanyah

الجبلين ضد الاتفاق - الساعة 7:15 مساءً - قناة 2 Thmanyah

النجمة ضد الاتحاد - الساعة 7:15 مساءً - قناة "1 Thmanyah

الدرعية ضد النصر - الساعة 9:00 مساءً -قناة 1 Thmanyah

الفيصلي ضد نيوم - الساعة 9:00 مساءً - قناة 2 Thmanyah

مباريات ودية 

هايدينهايم ضد بايرن ميونخ - الساعة 7:00 مساءً - قناة Kuwait Sport TV

كأس خادم الحرمين الشريفين تصفيات دوري أبطال أوروبا فنربخشة الدرعية ضد النصر خادم الحرمين الشريفين

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