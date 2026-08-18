عامل ينهي حياة زوجته طعنًا بسبب 200 جنيه في شبرا الخيمة| ما القصة ؟

شهدت منطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة قتل مأساوية، بعدما أقدم عامل خردة على طعن زوجته بسلاح أبيض «مقص حديدي»، إثر خلاف مالي نشب بينهما بسبب مبلغ 200 جنيه، لتسقط الزوجة قتيلة أمام أطفالها.



كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول ربة منزل جثة هامدة، وبها آثار إصابات وطعنة نافذة بالصدر.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى «نوال. ن. م. خ»، 28 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة بهتيم، وتبين إصابتها بطعنة نافذة بالصدر أودت بحياتها، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويدعى «سيد. ع. م. م»، 45 عامًا، عامل خردة، ومقيم بذات العنوان.

وتبين من التحريات أن خلافًا ماليًا نشب بين الزوجين بعدما طالب المتهم زوجته بمبلغ 200 جنيه، وتطورت المشادة الكلامية إلى تشابك بالأيدي، ليعتدي عليها باستخدام «مقص حديدي» كان بحوزته، ويوجه لها طعنة نافذة بمنطقة الصدر، أمام أطفالهما، لتسقط أرضًا وتفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما جرى ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 73670 إداري قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2026، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.