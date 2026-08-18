قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
البكالوريا المصرية.. أستاذ علم نفس يكشف عن تفاصيل المسارات وفرص تحسين الدرجات
توقيع إعلان نوايا مصري بريطاني بشأن الهجرة عقب مباحثات عبد العاطي وداوتي
أموال بلا حدود.. لماذا أصبح الدوري الإنجليزي أكبر سوق للانتقالات في العالم؟
رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
7 خدمات أساسية للسجل المدني عبر منصة "مصر الرقمية".. تعرف عليها
الأرصاد: استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة والعظمى غدًا في القاهرة 34 درجة
برشلونة يمنح أتلتيكو مدريد مهلة أخيرة لحسم صفقة ألفاريز
ضعف سوق العمل البريطانية والوظائف الشاغرة عند أدنى مستوى منذ 2021
من شارع تقليدي لوجهة سياحية وتجارية.. تفاصيل مشروع تطوير إبراهيم باشا بالكوربة وموعد افتتاحه للمواطنين
الصحة الفلسطينية: 1,266 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة
وظائف الغزل والنسيج .. فرص عمل برواتب من 7 لـ 9 آلاف جنيه في 3 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عامل ينهي حياة زوجته طعنًا بسبب 200 جنيه في شبرا الخيمة| ما القصة ؟

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

شهدت منطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة قتل مأساوية، بعدما أقدم عامل خردة على طعن زوجته بسلاح أبيض «مقص حديدي»، إثر خلاف مالي نشب بينهما بسبب مبلغ 200 جنيه، لتسقط الزوجة قتيلة أمام أطفالها.


كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول ربة منزل جثة هامدة، وبها آثار إصابات وطعنة نافذة بالصدر.
وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى «نوال. ن. م. خ»، 28 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة بهتيم، وتبين إصابتها بطعنة نافذة بالصدر أودت بحياتها، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويدعى «سيد. ع. م. م»، 45 عامًا، عامل خردة، ومقيم بذات العنوان.
وتبين من التحريات أن خلافًا ماليًا نشب بين الزوجين بعدما طالب المتهم زوجته بمبلغ 200 جنيه، وتطورت المشادة الكلامية إلى تشابك بالأيدي، ليعتدي عليها باستخدام «مقص حديدي» كان بحوزته، ويوجه لها طعنة نافذة بمنطقة الصدر، أمام أطفالهما، لتسقط أرضًا وتفارق الحياة متأثرة بإصابتها.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما جرى ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.
وحرر عن الواقعة المحضر رقم 73670 إداري قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2026، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة بهتيم تحريات المباحث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

بيزيرا

عبدالناصر محمد: بيزيرا لا يستحق الاستمرار مع الزمالك وإمام عاشور لازم يتباع

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

الدواجن

بكام الفراخ انهاردة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

ترشيحاتنا

أوكرانيا

قتلى ومصابون في قصف روسي على خاركيف

أرشيفية

الدواجن على بطاقات التموين.. تفاصيل منظومة «كاري أون» ومصير الأسعار

أرشيفية

خبير: التصعيد الأمريكي الإيراني مرشح للاستمرار والتفاوض قد يعود مجددًا

بالصور

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد