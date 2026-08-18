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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

CMA CGM العالمية: قناة السويس ممرًا أساسيًا لمسارات الأسطول الفرنسي

رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،  اليوم الثلاثاء، مع كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM" وطارق زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM في مصر والسودان، سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

يأتي ذلك، استكمالًا لاستراتيجية هيئة قناة السويس البناءة في فتح قنوات تواصل مُباشرة مع كافة عملائها.

شهد الاجتماع تبادل الرؤى حول مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين، ومناقشة سياسات إبحار المجموعة عبر قناة السويس.

في مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع هيئة قناة السويس بالمجموعة الفرنسية CMA CGM، مُثمنًا حرص المجموعة على الاعتماد على قناة السويس كممر أساسي لرحلاتها. 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التقارير الملاحية بالقناة خلال عام 2025 رصدت عبور 212 سفينة تابعة لمجموعة CMA CGM بإجمالي حمولات صافية 18.8مليون طن، فيما عبرت القناة منذ بداية العام الجاري 199 سفينة تابعة للمجموعة الفرنسية بإجمالي حمولات صافية 25.2 مليون طن مما يعكس نموًا ملحوظًا في معدلات العبور.  

من جانبها، أعربت كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM" عن تطلعها لزيادة آفاق التعاون المستقبلي في ظل زيادة معدلات عودة السفن التابعة للمجموعة للعبور لقناة السويس.

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM" حرص المجموعة على تسريع وتيرة العودة للعبور من قناة السويس، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المجموعة تعمل على زيادة الخدمات الملاحية العابرة للقناة وزيادة أعداد السفن العاملة على مختلف الخدمات مما يجعل من قناة السويس ممرًا أساسيًا ضمن مسارات أسطول المجموعة الفرنسية.

وأوضحت أن أسطول المجموعة الفرنسية CMA CGM يشهد طفرة غير مسبوقة في تبني تكنولوجيا أكثر استدامة في تقنيات التشغيل من خلال اعتماد نسبة كبيرة من أسطول المجموعة على الغاز الطبيعي المُسال كوقود أكثر استدامة للبيئة.   

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