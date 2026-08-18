الشرقية تناقش أعمال رفع كفاءة وتوسعة كوبري أبو الأخضر - ميت أبو علي بالزقازيق

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعاً تنسيقياً لبحث ومناقشة أعمال رفع كفاءة وتوسعة كوبري أبو الأخضر - ميت أبو علي بنطاق مركز ومدينة الزقازيق، وكذلك إنشاء حوائط ساندة بالأماكن المتهالكة بجسر بحر أبو الأخضر، بطول 2.5 كم، والمنفذة بمعرفة جهاز تعمير سيناء، وذلك بحضور المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق، والمهندس صلاح بركات، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، والمهندس محمد قاسم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، والمهندسة رانيا عبد الفتاح، رئيس منطقة الإسماعيلية بجهاز تعمير سيناء.

وجه المحافظ رئيس قطاعات كهرباء الشرقية بسرعة نقل كابلات الكهرباء التي تعوق أعمال توسعة الكوبري، حتى يتسنى سرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية، والبدء في تنفيذ أعمال توسعة الكوبري.

كما وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري بسرعة إصدار التراخيص اللازمة للبدء في تنفيذ أعمال إنشاء الحوائط الساندة بالأماكن المتهالكة بجسر بحر أبو الأخضر، بطول 2.5 كم، تمهيداً للبدء في أعمال توسعة ورصف طريق ميت أبو علي – طاروط وصولاً إلى منيا القمح، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمركبات.