قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تقديم معارضة على حبسه.. إخلاء سبيل ناصر ماهر بتهمة التعدي على فرد أمن بالتجمع
موكوينا مدرب بيراميدز: واجهت صعوبات فى نادى الوداد المغربي| صور
محامي ناصر ماهر لـ صدى البلد: سنتقدم بمعارضة على الحكم الغيابي لإخلاء سبيل اللاعب
مصر تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا
القبض على ناصر ماهر لاعب بيراميدز لتنفيذ حكم قضائي
صور تذكارية لجهاز بيراميدز الجديد تحت قيادة موكوينا| شاهد
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال ورفض أية إجراءات أحادية
في مؤتمر صحفى.. ممدوح عيد يشكر يوريزيتش وموكوينا: متحمس لتجربة بيراميدز| صور
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم
السعودية تستأنف شحن وبيع النفط عبر مضيق هرمز
كوريا الشمالية خزينة سلاح لروسيا.. لافروف: نعمل لإرساء نظام عالمي جديد
حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية تناقش أعمال رفع كفاءة وتوسعة كوبري أبو الأخضر - ميت أبو علي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعاً تنسيقياً لبحث ومناقشة أعمال رفع كفاءة وتوسعة كوبري أبو الأخضر - ميت أبو علي بنطاق مركز ومدينة الزقازيق، وكذلك إنشاء حوائط ساندة بالأماكن المتهالكة بجسر بحر أبو الأخضر، بطول 2.5 كم، والمنفذة بمعرفة جهاز تعمير سيناء، وذلك بحضور المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق، والمهندس صلاح بركات، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، والمهندس محمد قاسم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، والمهندسة رانيا عبد الفتاح، رئيس منطقة الإسماعيلية بجهاز تعمير سيناء.

وجه المحافظ رئيس قطاعات كهرباء الشرقية بسرعة نقل كابلات الكهرباء التي تعوق أعمال توسعة الكوبري، حتى يتسنى سرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية، والبدء في تنفيذ أعمال توسعة الكوبري.

كما وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري بسرعة إصدار التراخيص اللازمة للبدء في تنفيذ أعمال إنشاء الحوائط الساندة بالأماكن المتهالكة بجسر بحر أبو الأخضر، بطول 2.5 كم، تمهيداً للبدء في أعمال توسعة ورصف طريق ميت أبو علي – طاروط وصولاً إلى منيا القمح، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمركبات.

محافظ الشرقية ميت أبو علي مركز ومدينة الزقازيق للموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

الدواجن

بكام الفراخ انهاردة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

ترشيحاتنا

شركات النفط الصخري الأمريكي

شركات النفط الصخري الأمريكي تخفض الإنفاق رغم ارتفاع الأسعار

ملك الأردن

ملك الأردن يؤكد التطلع لتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الصين في عدة مجالات

الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بعض منتجات الكوارتز،

بلومبرج: الهند تلجأ لمنظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية على الكوارتز

بالصور

تقنية من BYD تشحن السيارات الكهربائية في 9 دقائق فقط

دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد