ارتفاع طفيف في مبيعات المنازل الكندية خلال يوليو وسط مؤشرات على عودة التوازن للسوق

أظهرت بيانات الرابطة الكندية للعقارات، الصادرة اليوم، أن مبيعات المنازل في كندا ارتفعت للشهر الرابع على التوالي خلال يوليو، في إشارة إلى تحسن تدريجي في نشاط السوق العقارية رغم استمرار التراجع السنوي.

ووفق البيانات، سجلت المبيعات ارتفاعًا بنسبة 0.5% على أساس شهري، بينما تراجعت بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي دون تعديل موسمي.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنازل بنسبة 0.1%، وهو أول ارتفاع منذ نوفمبر 2024، لكنه بقي منخفضًا بنسبة 3.3% على أساس سنوي.

وتراجعت العروض الجديدة بنسبة 1.6% للشهر الثالث على التوالي، فيما بلغ معدل المبيعات إلى العروض الجديدة نحو 51.3%، مقتربًا من متوسطه الطويل البالغ 54.7%.

وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة، شون كاثكارت، إن بيانات يوليو جاءت "مطابقة تقريبًا لبيانات يونيو، مع ارتفاع طفيف في المبيعات، وتراجع في القوائم، واستقرار في الأسعار".

وأضاف أن "القصة الأكثر أهمية خلال الأشهر الماضية تكمن في التحركات داخل الأسواق المحلية، حيث تتجه معظمها تدريجيًا نحو حالة من التوازن".