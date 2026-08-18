قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حج القرعة 2026 يدخل العصر الرقمي.. 3 طرق للتقديم وخطوات التسجيل من البيت دون عناء
تضرر سفينة شحن إثر هجوم قبالة سواحل المخا اليمنية
أول رد فعل من إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور
4 أسباب وراء ارتفاع الأزمات القلبية والموت المفاجئ.. جمال شعبان يوضح
الشيباني: المواد النووية ستظل في عهدة سوريا تحت إشراف الوكالة الدولية
محمد منير يعود من ألمانيا بعد الاطمئنان على صحته.. ومصادر تكشف تفاصيل حالته | خاص
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين الجديدة.. ويشهد إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية
وزير الدفاع الإسرائيلي: نتحرك ضد أي تهديد في غزة
وفاة سمير رضوان وزير المالية الأسبق عن عمر ناهز 84 عاما
رسمياً .. برشلونة يضم رودري
ترامب: لا توجد أي مفاوضات حاليا مع إيران
التعليم تعلن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتحسم ملف كثافات الفصول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: الإنسان المعاصر أصبح كموظف الإسعاف يتلقى سيلا من الأخبار المؤلمة يوميا

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن أسوأ الناس حظًا في عمله هو من يُكلف بنقل الأخبار السيئة للآخرين، موضحًا أن هذه المهمة الثقيلة تضع صاحبها في موضع صعب نفسيًا واجتماعيًا، حيث يرتبط اسمه دائمًا بالأنباء غير السارة التي يكرهها الناس بطبيعتهم.

خالد الجندي: الشخص الذي يبلغ الآخرين بوقوع مصيبة يتحمل عبئًا كبيرًا

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشخص الذي يُجبر على إبلاغ الآخرين بوفاة عزيز أو وقوع مصيبة، يتحمل عبئًا كبيرًا، إذ يصبح في نظر البعض قرينًا للحزن والألم، رغم أنه مجرد ناقل للخبر، وهو ما يجعله عرضة للضغوط النفسية والرفض غير المباشر من المحيطين به.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن من أكثر الفئات التي تستحق التعاطف في هذا السياق هم موظفو تلقي البلاغات، مثل العاملين في خطوط الإسعاف أو الاستقبال الهاتفي، الذين يتعرضون يوميًا لسيل من المكالمات المليئة بالكوارث والحوادث، من حريق وقتل وحوادث طرق مروعة، مؤكدًا أن أعصابهم تتعرض لاختبارات قاسية بشكل مستمر.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن هؤلاء الموظفين يبدأون يومهم دون أن يسمعوا خبرًا سعيدًا، بل يتلقون منذ اللحظة الأولى نداءات استغاثة مليئة بالألم، ما يضعهم تحت ضغط عصبي شديد، داعيًا إلى تقدير دورهم والدعاء لهم بالقوة والصبر.

ولفت الجندي إلى أن ما كان يقتصر في السابق على هذه الفئة، أصبح اليوم واقعًا يعيشه كل إنسان، حيث تحولت وسائل التواصل الحديثة إلى مصدر دائم لتدفق الأخبار السلبية، حتى أصبح الفرد العادي أشبه بموظف الإسعاف الذي يتلقى الكوارث على مدار الساعة.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن الإنسان في العصر الحالي يتعرض يوميًا لأخبار الحوادث والحرائق والكوارث الطبيعية، إلى جانب سيل من التوقعات المثيرة للقلق حول الأمراض والأوبئة ونهاية العالم، وهو ما يضاعف من مستويات القلق والتوتر في المجتمع.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن هذا التدفق المستمر للأخبار السلبية، خاصة في أوقات الأزمات الكبرى، ترك آثارًا نفسية عميقة على كثير من الناس، مؤكدًا أن أصحاب الضمير الإنساني كانوا من أكثر الفئات تأثرًا بما يشاهدونه من مشاهد الألم والمعاناة.

وشدد الشيخ خالد الجندي على خطورة هذا الواقع، مشددًا على ضرورة الوعي بكيفية التعامل مع سيل الأخبار، وعدم الانسياق وراء كل ما يُنشر من توقعات أو شائعات، حفاظًا على التوازن النفسي والاستقرار المجتمعي.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسوأ الناس حظًا أسوأ الناس حظًا في عمله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار: الموافقة على إقامة 3 شركات جديدة في مجال الإنتاج بالمنطقة الحرة الإعلامية

أسعار الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب في مصر الآن

جانب من الحدث

رئيس العبور الجديدة يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد