قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية قرب ميناء مدينة غزة
تقارب تاريخي بين سوريا ووكالة الطاقة الذرية لحسم الملف النووي لمخلفات النظام السابق
فرج عامر يفجر مفاجأة عن محمد صلاح مع طرابزون
أول ظهور لناصر ماهر بعد إخلاء سبيله من النيابة العامة
بعد تصريح ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح.. هجوم على سفينة وإصابة أحد أفرادها
أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى
بعد إخلاء سبيل ناصر ماهر.. نجوم الكرة في الكلبش| أسماء مفاجأة
جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام
البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص
الرقابة النووية: لا يوجد ما يهدد أمان المفاعل النووي بالضبعة
ترامب يفجر مفاجأة: لا محادثات مع إيران ومضيق هرمز مفتوح والحصار مستمر
الداخلية تنفى تقديم خدمات أمنية للمستشفيات بمقابل مادى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي يقدم روشتة تربوية للأبناء: خطوات عملية لغرس الإيمان والأخلاق في النفوس

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مجموعة من النصائح التربوية المهمة التي ينبغي على الآباء غرسها في أبنائهم، مؤكدًا أن تكرار هذه القيم وتعليمها بشكل مستمر يمثل أساس بناء شخصية متزنة دينيًا ونفسيًا.

خالد الجندي يقدم روشتة تربوية للأبناء

وأشار الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، إلى ضرورة أن يبدأ الإنسان يومه بصلاة الفجر، مع المحافظة على أذكار الصباح والمساء، لما لذلك من أثر كبير في تحقيق الطمأنينة والانشراح، إلى جانب تعليم الأبناء معنى التوكل على الله، باعتباره مفتاح اليسر والفلاح.

وأكد الشيخ خالد الجندي أهمية ترسيخ قيمة الاستغفار في نفوس الأبناء، موضحًا أنه سبب لمغفرة الذنوب وجلب الرزق، وكذلك الدعاء الذي وصفه بأنه “حبل النجاة” الذي لا ينبغي للإنسان أن ينقطعه مهما كانت الظروف.

وشدد الشيخ خالد الجندي على ضرورة تعليم الأبناء أن كلماتهم مسجلة، وأن الملائكة تكتب كل ما ينطقون به، داعيًا إلى غرس روح التفاؤل لديهم حتى في أصعب الظروف، مع تعويدهم على الذكر، خاصة التسبيح، وذكر “لا إله إلا الله” عند اشتداد الهموم.

وأوضح الجندي أن من القيم المهمة أيضًا تعليم الأبناء حب الفقراء والمساكين، وأن المال يمكن أن يكون وسيلة لنيل دعائهم، لافتًا إلى أن سجدة خاشعة مطمئنة قد تكون خيرًا من كنوز الدنيا.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن من الضروري تربية الأبناء على التفكير قبل الكلام، لأن بعض الكلمات قد تكون جارحة ولا يمكن علاج آثارها، مع التحذير من دعوة المظلوم ودمعة المحروم.

كما دعا إلى تعويد الأبناء على تقديم قراءة القرآن قبل الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، لما لذلك من أثر في طهارة القلب وتنشيط العقل، مؤكدًا أهمية أن يكون الابن سببًا في استقامة أسرته، من خلال الأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أهمية مجاهدة النفس، وفهم طبيعتها التي تميل إلى السوء، مع التأكيد على بر الوالدين، وبيان أن تقبيل أيديهما سبب لنيل رضا الله، وكذلك ترسيخ قيمة العطاء، من خلال التصدق بالملابس وغيرها على المحتاجين.

وأكد الجندي ضرورة تعليم الأبناء ضبط الغضب، وتجنب القطيعة والبغضاء، وغرس الثقة في الله باعتباره مصدر القوة والغنى الحقيقي، مع الحث على الصبر والصلاة كوسيلتين أساسيتين لمواجهة المصاعب.

كما شدد على تجنب سوء الظن، باعتباره سببًا للراحة النفسية، موضحًا أن الإعراض عن الله هو أصل الهموم، داعيًا إلى تعليم الأبناء كيفية الإقبال عليه سبحانه.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن من القيم المهمة أيضًا تذكير الأبناء بأن الصلاة رصيد لهم في الآخرة، وضرورة الابتعاد عن مجالس الغيبة، وإنكارها، مع الحرص على تلاوة القرآن، خاصة سورة “تبارك” لما لها من فضل عظيم.

وشدد على أهمية حسن الخلق، والعفو عن الناس، موضحًا أن من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته، داعيًا إلى أن يكون الحب خالصًا لله ورسوله، لأنه الباقي والدائم.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي أذكار الصباح صلاة الفجر خالد الجندي يقدم روشتة تربوية للأبناء روشتة تربوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تبحث مع وفد «خليجيون في حب مصر» تعزيز فرص الاستثمار

قمح

انتهاء موسم توريد محصول القمح المحلي 2026 بالفيوم

مديرية التربية والتعليم

واقعة داخل مدرسة بقليوب.. إغماء مديرة التجارية بنات عقب مشادة خلال زيارة مدير الإدارة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد