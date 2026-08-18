خالد الجندي يقدم روشتة تربوية للأبناء: خطوات عملية لغرس الإيمان والأخلاق في النفوس

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مجموعة من النصائح التربوية المهمة التي ينبغي على الآباء غرسها في أبنائهم، مؤكدًا أن تكرار هذه القيم وتعليمها بشكل مستمر يمثل أساس بناء شخصية متزنة دينيًا ونفسيًا.

خالد الجندي يقدم روشتة تربوية للأبناء

وأشار الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، إلى ضرورة أن يبدأ الإنسان يومه بصلاة الفجر، مع المحافظة على أذكار الصباح والمساء، لما لذلك من أثر كبير في تحقيق الطمأنينة والانشراح، إلى جانب تعليم الأبناء معنى التوكل على الله، باعتباره مفتاح اليسر والفلاح.

وأكد الشيخ خالد الجندي أهمية ترسيخ قيمة الاستغفار في نفوس الأبناء، موضحًا أنه سبب لمغفرة الذنوب وجلب الرزق، وكذلك الدعاء الذي وصفه بأنه “حبل النجاة” الذي لا ينبغي للإنسان أن ينقطعه مهما كانت الظروف.

وشدد الشيخ خالد الجندي على ضرورة تعليم الأبناء أن كلماتهم مسجلة، وأن الملائكة تكتب كل ما ينطقون به، داعيًا إلى غرس روح التفاؤل لديهم حتى في أصعب الظروف، مع تعويدهم على الذكر، خاصة التسبيح، وذكر “لا إله إلا الله” عند اشتداد الهموم.

وأوضح الجندي أن من القيم المهمة أيضًا تعليم الأبناء حب الفقراء والمساكين، وأن المال يمكن أن يكون وسيلة لنيل دعائهم، لافتًا إلى أن سجدة خاشعة مطمئنة قد تكون خيرًا من كنوز الدنيا.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن من الضروري تربية الأبناء على التفكير قبل الكلام، لأن بعض الكلمات قد تكون جارحة ولا يمكن علاج آثارها، مع التحذير من دعوة المظلوم ودمعة المحروم.

كما دعا إلى تعويد الأبناء على تقديم قراءة القرآن قبل الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، لما لذلك من أثر في طهارة القلب وتنشيط العقل، مؤكدًا أهمية أن يكون الابن سببًا في استقامة أسرته، من خلال الأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أهمية مجاهدة النفس، وفهم طبيعتها التي تميل إلى السوء، مع التأكيد على بر الوالدين، وبيان أن تقبيل أيديهما سبب لنيل رضا الله، وكذلك ترسيخ قيمة العطاء، من خلال التصدق بالملابس وغيرها على المحتاجين.

وأكد الجندي ضرورة تعليم الأبناء ضبط الغضب، وتجنب القطيعة والبغضاء، وغرس الثقة في الله باعتباره مصدر القوة والغنى الحقيقي، مع الحث على الصبر والصلاة كوسيلتين أساسيتين لمواجهة المصاعب.

كما شدد على تجنب سوء الظن، باعتباره سببًا للراحة النفسية، موضحًا أن الإعراض عن الله هو أصل الهموم، داعيًا إلى تعليم الأبناء كيفية الإقبال عليه سبحانه.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن من القيم المهمة أيضًا تذكير الأبناء بأن الصلاة رصيد لهم في الآخرة، وضرورة الابتعاد عن مجالس الغيبة، وإنكارها، مع الحرص على تلاوة القرآن، خاصة سورة “تبارك” لما لها من فضل عظيم.

وشدد على أهمية حسن الخلق، والعفو عن الناس، موضحًا أن من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته، داعيًا إلى أن يكون الحب خالصًا لله ورسوله، لأنه الباقي والدائم.