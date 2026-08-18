"إسكان النواب": الاستعانة بخبرات عالمية في إدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة خطوة استراتيجية

أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجه وزارة الإسكان للاستعانة بالخبرات العالمية المتخصصة مثل مركز القاهرة المالي العالمي (CIFC)، لإدارة والترويج لحي المال والأعمال بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يُعد خطوة استراتيجية هامة تنقل المشروع من مرحلة "التشييد والبناء" إلى مرحلة "التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادى".



وأوضح "طاهر" في تصريحات له اليوم، أن منطقة الأعمال المركزية لم تعد مجرد أصول عقارية أو أبراج سكنية وإدارية، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحويل القاهرة إلى مركز مالي إقليمي.

التعاون مع الكيانات الدولية للتشغيل

وأشار إلى أن التعاون مع الكيانات الدولية للتشغيل والترويج يضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة الرقمية والبيئية.

وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب علي أهمية تحقيق أقصى استفادة من هذه الخطوة من خلال إقرار تسهيلات جمركية وإجراءات تأسيس سريعة لتشجيع البنوك والمؤسسات المالية والشركات عابرة القارات على نقل مقراتها الإقليمية للحي، وإعداد خطة تسويق دولية استباقية بالتعاون مع التحالف المُدار لربط الحي بالبورصات والأسواق المالية العالمية.

كما أكد ضرورة اشتراط نسبة تمثيل للكوادر المصرية في الهياكل الإدارية للتحالف التشغيلي لضمان توطين أساليب الإدارة الحديثة، والتوسع في تكنولوجيا المدن الذكية وتسهيل تنقل المستثمرين عبر ربط الحي شبكياً بمطار العاصمة الإدارية وشبكات المونوريل والقطار الكهربائي.

كما أشار إلى أهمية وضع مستهدفات محددة (KPIs) ترتبط بمعدلات الإشغال وحجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة المقترنة بالتشغيل.

واختتم النائب محمود طاهر تصريحه بالـتأكيد على أن مجلس النواب يتابع عن كثب كافة الخطوات التنفيذية، ويقف داعماً للوزارة لتذليل أي عقبات قد تواجه جذب الاستثمارات العالمية لهذا المشروع القومي الواعد.