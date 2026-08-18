خبير: زيادة وحدات الضبعة إلى 6 محطات تعزز قدرات مصر النووية

أكد الدكتور علي عبد النبي، خبير الطاقة النووية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بزيادة عدد الوحدات في مشروع الضبعة النووية من 4 إلى 6 وحدات، مشيرًا إلى وجود تعاون وتنسيق مع الجانب الروسي بشأن هذه الخطوة.

وقال عبد النبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أعمال تنفيذ مشروع الضبعة النووي تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة، لافتًا إلى أن تركيب الوعاء الداخلي لأحد المفاعلات يمثل مؤشرًا مهمًا على تقدم الأعمال الإنشائية والتنفيذية بالمشروع.

المضي قدمًا في تنفيذ مختلف مراحله

وأشار إلى أن استمرار أعمال التركيب والتجهيزات بالموقع يعكس التقدم المحقق في المشروع، ويؤكد المضي قدمًا في تنفيذ مختلف مراحله وفق البرنامج المخطط.