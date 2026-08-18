فرج عامر: مواجهة برشلونة والأهلي قد تحسم مستقبل حمزة عبد الكريم

تحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبرشلونة، مؤكدا أن المباراة تحمل أهمية خاصة بالنسبة لحمزة عبد الكريم، ناشئ الأهلي ولاعب برشلونة الحالي، الذي ينتظر فرصة لإثبات نفسه أمام فريقه السابق.

وقال فرج عامر عبر فيسبوك إن حمزة عبد الكريم مطالب بتقديم أفضل ما لديه خلال المباراة، معتبرا أن مواجهة الأهلي قد تكون بمثابة «مباراة عمره»، خاصة أن مستقبله مع برشلونة قد يتحدد بناء على ما سيقدمه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن غدا يمثل يوما حاسما في مشوار حمزة، سواء بالانتقال إلى الفريق الأول لبرشلونة أو الاستمرار مع الفريق الثاني، مشيرا إلى أن الظهور بشكل قوي أمام الأهلي قد يمنحه دفعة كبيرة نحو تحقيق هدفه.

وعلى الجانب الآخر، أشار فرج عامر إلى أن حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، سيخوض المباراة بهدف زرع الثقة في نفوس جماهير القلعة الحمراء، إلى جانب منح لاعبي الفريق فرصة لإثبات أحقيتهم بالتواجد ضمن التشكيل الأساسي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المباراة، رغم كونها ودية، فإنها تحمل العديد من الدوافع والأهداف للطرفين، متوقعا أن تكون مواجهة مثيرة، خاصة في ظل رغبة لاعبي الأهلي في تثبيت أقدامهم، وطموح حمزة عبد الكريم في ترك بصمة أمام ناديه السابق.