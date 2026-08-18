المتحدث باسم يونيفيل: مستعدون لمساعدة الجيش اللبناني في حصر السلاح بيد الدولة وفق القرار 1701

قال داني الغفري، المتحدث باسم يونيفيل، إن صلاحيات البعثة فيما يتعلق بمساعدة الجيش اللبناني واضحة ومحددة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، مشيرًا إلى أن اليونيفيل تقدم الدعم للجيش داخل منطقة عملياتها عندما يطلب منها ذلك.

وأوضح الغفري خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليونيفيل قدمت دعمًا كبيرًا للجيش اللبناني خلال المرحلة الماضية، لا سيما بعد تفاهم وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024، عندما أعاد الجيش اللبناني انتشاره داخل منطقة عمليات البعثة.

وأضاف أن هناك تعاونًا يوميًا ووثيقًا بين اليونيفيل والجيش اللبناني، باعتباره جيش الدولة اللبنانية التي تعمل البعثة على أراضيها، مؤكدًا أن اليونيفيل تعمل ضمن حدود الصلاحيات التي حددها القرار 1701.

وفيما يتعلق بإمكانية مساعدة اليونيفيل للجيش اللبناني في حصر السلاح بيد الدولة، قال الغفري إن البعثة مستعدة لمساعدة الجيش في المهام المطلوبة منه، بما يتوافق مع الصلاحيات والمناطق التي يسمح بها القرار 1701، مؤكدًا أن هناك عملًا جادًا ومشتركًا بين الجانبين في هذا الإطار.

