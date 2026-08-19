كاتب صحفي: وقف معاناة الفلسطينيين والبدء في التعافي المبكر على رأس أولويات التحرك المصري

أكد الكاتب الصحفي محمد مخلوف، أن المساعدات المصرية لقطاع غزة تمثل جزءا مهمًا من استراتجية متكاملة للدولة، حيث أنها تجمع بين الدعم الإغاثي والتحرك السياسي بالتوازي، فالقوافل المصرية والمساعدات تعد أحد أسباب تمسك الشعب الفلسطيني بالقضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن التواجد المصري في غزة من خلال القوافل المستمرة والتي تحمل أسماء «ذات العزة»، و«تحيا مصر»، يحمل رسائل سياسية لا تقتصر على تقديم المساعدات والدعم اللوجيستي فقط، بل تعكس رؤية مصرية شاملة للتعامل مع الأزمة بشكل عام، موكدًا على أن هذه الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية تحمل أبعاد إنسانية وأبعاد قومية.

وأضاف مخلوف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تحملت النسبة الأكبر في المساعدات الإنسانية والإغاثية التي دخلت إلى قطاع غزة منذ أحداث 7 أكتوبر، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأخرى والهلال الأحمر المصري وصندوق تحيا مصر، موضحًا أنه هناك أكتر من 70% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة عبارة عن مساعدات مقدمة من الشعب والدولة المصرية.

وتابع أن الجهود المصرية متواصلة تجاه القضية الفلسطينية، لوقف معاناة الشعب الفلسطيني من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات والبدء في التعافي المبكر، حيث يتم وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة ترامب للسلام إلى جانب الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وتكون إدارة قطاع غزة فلسطينية مع ربط الضفة الغربية في قطاع غزة والقدس الشرقية.

ولفت إلى أن الأولوية الأخرى الهامة للدولة المصرية فيما يخص القضية الفلسطينية تتمثل في تثبيت الفلسطينيين على أرضهم وإجهاض مخططات الاحتلال المتعلقة بتصفية القضية الفلسطينية.