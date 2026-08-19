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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الأربعاء

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية، بينما ارتفعت بشكل طفيف في السوق المحلي.

ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026.

شهدت أسعار الحديد والصلب في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من أغسطس 2026 تحركات محدودة مقارنة بالأسبوع السابق، مع استقرار عدد من المنتجات، بينما سجلت بعض المنتجات ارتفاعات وانخفاضات طفيفة. وذلك وفقًا لبيانات أسواق الصلب العالمية

سعر خردة الحديد

سجلت خردة الحديد HS1&2 (Mix 80:20) في تركيا – CFR من الولايات المتحدة سعرًا عند 376 دولارًا للطن، بارتفاع دولار واحد على أساس أسبوعي. 

كما استقر سعر خام الحديد 62% القادم من أستراليا عند 97 دولارًا للطن CFR، بارتفاع دولار واحد مقارنة بالأسبوع السابق.

سعر البيلت

وفي سوق البيلت، تراوح السعر في روسيا عند 465–470 دولارًا للطن FOB، منخفضًا بنحو 5 دولارات أسبوعيًا.

بينما بلغ السعر في الصين 455 دولارًا للطن FOB، مرتفعًا بنحو 3 دولارات. 

وسجل البيلت التركي المستورد من دول رابطة الدول المستقلة 500–505 دولارات للطن CFR، دون تغير أسبوعي.

حديد التسليح 

أما حديد التسليح التركي فسجل 575–585 دولارًا للطن FOB، دون تغير عن الأسبوع السابق، في حين بلغ سعر حديد التسليح من دول رابطة الدول المستقلة 550–560 دولارًا للطن FOB.

وسجلت لفائف الأسلاك في تركيا نحو 580–585 دولارًا للطن FOB، مستقرة على أساس أسبوعي.

وفي منتجات الصلب المسطح، ارتفع سعر اللفائف الساخنة الروسية إلى 515–525 دولارًا للطن FOB، بزيادة 5 دولارات أسبوعيًا، بينما استقرت أسعار اللفائف الباردة الصينية بسمك 1 مم عند 530–550 دولارًا للطن FOB.

أسعار الحديد محليا اليوم الأربعاء:

صعد متوسط سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 211.89 جنيهًا ليصل إلى 38282.50 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400  جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو 40 ألف جنيها للطن.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

وصل سعر  حديد العتال لنحو  39500 جنيه للطن

بلغ سعر  حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37500 جنيه للطن.

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