قرّرت جهات التحقيق، حبس شخص متهم بسرقة حقيبة سيدة في التجمع.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقيبة إحدى السيدات بالقاهرة ما أدى لسقوطها.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة من (إحدى السيدات "مصابة بكسر بعظمة الترقوة اليسرى" - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد دراجة نارية لقيامه بمغافلتها وسرقة حقيبة اليد الخاصة بها بأسلوب "الخطف" حال سيرها بأحد الطرق بدائرة القسم، وسقوطها أرضاً ما أدى لحدوث إصابتها المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل توصيل طلبات "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق)، وتم بإرشاده ضبط (الحقيبة المستولى عليها) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المسروقات واتهمته بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.