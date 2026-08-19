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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مخاطرها عالية.. أضرار مشروبات الصودا الدايت على صحتك

صودا دايت
صودا دايت
نهى هجرس

رغم أن المشروبات الغازية الدايت تقلل السعرات الحرارية والسكر، إلا أنها ليست خيارًا صحيًا.

فقد رُبط الإفراط في شربها بمشاكل صحية مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتلف الأسنان، قد لا يكون تناول علبة من حين لآخر ضارًا، لكن جعلها عادة يومية قد يُسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها.

أضرار الصودا الدايت على الصحة 

- قد يتآكل مينا أسنانك

يمكن أن تسبب المشروبات السكرية تسوس الأسنان ومشاكل أخرى في الفم لأن السكر يغذي البكتيريا الضارة الموجودة في الفم. 

على الرغم من أن المشروبات الغازية الدايت لا تحتوي على سكر، إلا أنها لا تزال شديدة الحموضة، إذ تحتوي غالباً على حمض الفوسفوريك وحمض الستريك، مما قد يُضعف مينا الأسنان مع مرور الوقت، ويجعل تآكل المينا  الأسنان أكثر عرضة للحساسية والتصبغات والتسوس

- قد يزيد ذلك من خطر إصابتك بمرض السكري

قد يزيد تناول المشروبات الغازية الدايت بانتظام من خطر الإصابة بداء السكري، تشير بعض الدراسات إلى أن المحليات غير المغذية قد تُغير عملية التمثيل الغذائي، مما يؤثر على حساسية الأنسولين ومستوى السكر في الدم، ربطت إحدى الدراسات تناول مشروب غازي دايت واحد فقط أسبوعيًا بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 

- قد يرتفع ضغط دمك

قد يؤدي تناول المشروبات الغازية الدايت يومياً إلى ارتفاع ضغط الدم، تشير بعض الدراسات إلى أن كل حصة يومياً قد تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 9% تقريباً .

- قد يشعر قلبك بالتأثيرات

قد يزيد تناول المشروبات الغازية الدايت من خطر عدم انتظام ضربات القلب، تشير بعض الأبحاث إلى أن استهلاك أكثر من لترين أسبوعيًا قد يرفع خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 20%، قد تُخلّ المُحليات الصناعية بعملية التمثيل الغذائي، وتزيد الالتهابات، وتؤثر على وظائف الأوعية الدموية، وكلها عوامل تؤثر على نظم القلب، كما تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تُغير صحة الأمعاء، مما قد يؤثر على القلب.

مشروبات غازية صودا دايت القلب السكري أضرار الصودا الدايت

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