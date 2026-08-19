قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربه بقطعة جلد.. القصة الكاملة لواقعة القبض على أب اعتدى على نجله الصغير في البدرشين
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف بـ«حياة كريمة» في 3 محافظات
أحمد شوبير يكشف كواليس غياب إمام عاشور عن مباريات الأهلي الودية
باكستان: اجتماع رباعي مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا في إسطنبول
من رافينيا إلى حمزة عبد الكريم.. ماذا يفكر فليك قبل مواجهة الأهلي؟
7.1 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول العالم خلال النصف الأول من عام 2026
موجة حر جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين
الإمارات: لم نقدم تسهيلات مالية لإيران..وإلغاء إقامات العمالة غير صحيح
ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يقفز والبلطي يبدأ من 68 جنيهاً
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ولاية هايشي شمال غربي الصين
ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«أنا متعلم مدى الحياة» تواصل فعالياتها بالبحر الأحمر لتعزيز الوعي البيئي لدى النشء والشباب

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تواصل محافظة البحر الأحمر تنفيذ أنشطة وفعاليات مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»، في إطار جهود نشر ثقافة التعلم المستمر وتعزيز مفاهيم «مدن التعلم»، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية.

وشهدت الفعاليات تنفيذ ورش عمل ومسابقات بيئية استهدفت النشء، بهدف تعريفهم بالممارسات البيئية السليمة وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية لديهم منذ الصغر.

كما نفذت الإدارة العامة لشؤون البيئة، ممثلة في إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بالمحافظة، ندوة توعوية بيئية لرواد نادي الرحلات الرياضي، تناولت أهمية الحفاظ على المقومات والموارد الطبيعية التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في حماية البيئة.

وشهدت الندوة تفاعلًا من الحضور، من خلال النقاشات حول السلوكيات البيئية الصحيحة وطرق الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وفي إطار تشجيع الممارسات المستدامة، جرى توزيع أكياس بديلة للبلاستيك أحادي الاستخدام، كمنحة مقدمة من برنامج «الغردقة الخضراء»، بهدف الحد من استخدام البلاستيك وتشجيع المواطنين والنشء على تبني سلوكيات أكثر صداقة للبيئة.

وفي سياق متصل، وصلت شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر إلى جامعة الغردقة، في محطتها الخامسة، استعدادًا لانطلاق فعاليات الأسبوع خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026.

وتؤكد هذه الأنشطة أن مفهوم التعلم مدى الحياة يتجاوز حدود المؤسسات التعليمية، ليشمل التوعية البيئية وتنمية مهارات الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة الاستدامة، بما يسهم في إعداد أجيال أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع تحديات المستقبل.

البحر الأحمر الغردقة محافظة البحر الأحمر أكياس أنا متعلم مدى الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

محمد صلاح ووكيله

35 % من نصيبك .. وصلة مزاح بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس

إمام عاشور

إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

الدوري المصري

إيقاف الدوري المصري بعد شهر من انطلاقه.. ما السبب؟

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

ترشيحاتنا

الأهلي وبرشلونة

كأس خوان جامبر.. حكاية بطولة تحولت إلى موعد سنوي ينتظره عشاق برشلونة والأهلي يكتب فصلًا جديدًا

فعاليات ثقافية وفنية

من الذكاء الاصطناعي إلى العنف الأسري.. قصور الثقافة تفتح ملفات الوعي والهوية والفن بالمحافظات

عبدالله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام

مكنش بيخليني محتاجة حاجة.. ننشر مرافعة النيابة العامة في محاكمة ربة منزل أنهت حياة زوجها وألقت جثته بمنور العمارة في الفيوم

بالصور

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

إطلالة كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد