«أنا متعلم مدى الحياة» تواصل فعالياتها بالبحر الأحمر لتعزيز الوعي البيئي لدى النشء والشباب

تواصل محافظة البحر الأحمر تنفيذ أنشطة وفعاليات مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»، في إطار جهود نشر ثقافة التعلم المستمر وتعزيز مفاهيم «مدن التعلم»، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية.

وشهدت الفعاليات تنفيذ ورش عمل ومسابقات بيئية استهدفت النشء، بهدف تعريفهم بالممارسات البيئية السليمة وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية لديهم منذ الصغر.

كما نفذت الإدارة العامة لشؤون البيئة، ممثلة في إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بالمحافظة، ندوة توعوية بيئية لرواد نادي الرحلات الرياضي، تناولت أهمية الحفاظ على المقومات والموارد الطبيعية التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في حماية البيئة.

وشهدت الندوة تفاعلًا من الحضور، من خلال النقاشات حول السلوكيات البيئية الصحيحة وطرق الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وفي إطار تشجيع الممارسات المستدامة، جرى توزيع أكياس بديلة للبلاستيك أحادي الاستخدام، كمنحة مقدمة من برنامج «الغردقة الخضراء»، بهدف الحد من استخدام البلاستيك وتشجيع المواطنين والنشء على تبني سلوكيات أكثر صداقة للبيئة.

وفي سياق متصل، وصلت شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر إلى جامعة الغردقة، في محطتها الخامسة، استعدادًا لانطلاق فعاليات الأسبوع خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026.

وتؤكد هذه الأنشطة أن مفهوم التعلم مدى الحياة يتجاوز حدود المؤسسات التعليمية، ليشمل التوعية البيئية وتنمية مهارات الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة الاستدامة، بما يسهم في إعداد أجيال أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع تحديات المستقبل.