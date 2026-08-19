العنانـي يسلّم الرئيس عون شهادة إدراج قلاع جبل عامل على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر

سلّم المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» الدكتور خالد العناني، رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، شهادة توثّق قرار المنظمة إدراج قلاع جبل عامل على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، وذلك في حضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة .

وتشمل القلاع المدرجة كلاً من قلعة الشقيف، وقلعة تبنين، وقلعة شقرا، وقلعة دير كيفا، وقلعة شمع.

ويأتي إدراج هذه المعالم التاريخية على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر في إطار الجهود الرامية إلى حماية المواقع الأثرية والتراثية اللبنانية والحفاظ عليها، ولا سيما في ظل ما تواجهه من مخاطر وتهديدات.